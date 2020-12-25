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Госавтоинспекция Гомельщины усиливает контроль за вождение в нетрезвом виде

С начала года на территории региона задержано более 3 тысяч водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Ими совершено 54 ДТП, в которых 14 человек погибли, 61 - получили различные травмы. 

Фото носит иллюстративный характер

Традиционно в праздничные дни возрастает число нетрезвых водителей. А потому с сегодняшнего дня и по 10 января нового года сотрудники ГАИ проведут отработку под названием «Трезвая дорога!» 

- Будет использован гласный, негласный и смешанный контроль, - замечает официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева, призывая водителей помнить о том, что нахождение за рулем в нетрезвом виде несет большую опасность не только для водителя, но и для окружающих. 

Милиционеры обращаются к гражданам с просьбой сообщать о фактах управления техникой в нетрезвом виде. 
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Фото: Алексей ВЯЗМИТИНОВ
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