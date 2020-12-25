Госавтоинспекция Гомельщины усиливает контроль за вождение в нетрезвом виде

Фото носит иллюстративный характер

Традиционно в праздничные дни возрастает число нетрезвых водителей. А потому с сегодняшнего дня и по 10 января нового года сотрудники ГАИ проведут отработку под названием «Трезвая дорога!»- замечает, призывая водителей помнить о том, что нахождение за рулем в нетрезвом виде несет большую опасность не только для водителя, но и для окружающих.Милиционеры обращаются к гражданам с просьбой сообщать о фактах управления техникой в нетрезвом виде.