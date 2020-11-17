Дело было поздним вечером. Сотрудники ГАИ несли вахту по безопасности движения на трассе Речица – Лоев, обратили внимание на припаркованный большегруз с включенной аварийной сигнализацией. Водитель пояснил, что ехал на загрузку на Речицкий метизный завод, но сломалось колесо, вынужден был остановиться.
– Сотрудники ГАИ пришли на помощь: водитель снимал колесо, а инспекторы обеспечивали освещение фонарями, подавали нужный инструмент. Поломка была оперативно устранена. Водитель отправился дальше по назначению, – рассказала официальный представитель УГАИ УВД Гомельского облисполкома Ольга Курбиева.
Мужчина поблагодарил госавтоинспекторов и добавил, что они были единственными на трассе, кто предложил помощь, другие автомобилисты проезжали мимо.
Видео УГАИ УВД Гомельщины
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Госавтоинспекторы Гомельщины пришли на помощь водителю большегруза
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