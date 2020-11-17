Госавтоинспекторы Гомельщины пришли на помощь водителю большегруза

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– рассказалаМужчина поблагодарил госавтоинспекторов и добавил, что они были единственными на трассе, кто предложил помощь, другие автомобилисты проезжали мимо.Видео УГАИ УВД Гомельщины