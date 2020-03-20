Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+9 oC
USD: 2.54
EUR: 2.76
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Госатомнадзор проверил готовность БелАЭС к завозу ядерного топлива

Госатомнадзор проверил готовность БелАЭС к завозу ядерного топлива

Департамент по ядерной и радиационной безопасности МЧС завершил целевую проверку готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива, сообщили в Госатомнадзоре.

Фото: архив БЕЛТА

Проверка проводилась с 17 февраля 2020 года в целях оценки готовности БелАЭС к завозу свежего ядерного топлива, а также проведения оценки соответствия принятых ГП «Белорусская АЭС» организационных и технических решений требованиям нормативных правовых актов, в том числе технических нормативных правовых актов, в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности и их достаточности для обращения с ядерным топливом.

В ходе работы комиссией Госатомнадзора проанализирована готовность площадки сооружения по 10 тематическим блокам вопросов. Рассмотрено более 230 документов, подтверждающих как техническую готовность транспортно–технологического оборудования, систем и элементов, важных для безопасности, так и организационную готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. Проверена фактическая готовность такого оборудования, в том числе с учетом результатов контрольно-надзорных мероприятий, проводившихся в отношении него ранее, — на этапах изготовления и поставки на площадку, монтажа, индивидуальных и комплексных испытаний и опробований систем и элементов.

В рамках взаимодействия с иными надзорными органами, осуществляющими проверки на площадке сооружения Белорусской АЭС, были получены и проанализированы результаты контрольно-надзорной деятельности, имеющие отношение к завозу ядерного топлива.

В ходе проверки комиссия Госатомнадзора убедилась в способности ГП «Белорусская АЭС» обеспечить безопасную приемку и размещение ядерного топлива на площадке. С учетом подходов МАГАТЭ, требующих постоянной (на протяжении всего жизненного цикла объектов использования атомной энергии) работы по максимально возможному повышению уровня безопасности, комиссией Госатомнадзора сформулированы в адрес руководства ГП «Белорусская АЭС» соответствующие требования и предложения. Среди них проведение до завоза топлива учений по отработке всех элементов внутреннего аварийного плана БелАЭС; завершение введения эксплуатационного режима;  корректировка документов, регламентирующих радиационный контроль персонала.

Реализация предложений взята на контроль Госатомнадзором с общим сроком — до завоза топлива на площадку сооружения БелАЭС.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Охотника подстрелили в Рогачевском районе
Макей обсудил с главой МИД Латвии ситуацию на общей границе
Президент о компании «Адани»: это локомотив, пусть берут на прицеп другие предприятия
В субботу прогнозируют до +9 °С, а в воскресенье может выпасть снег
Лукашенко: надо заставить людей отвечать за себя и тех, кто рядом
Лукашенко высказал свое мнение о ситуации в мировой экономике
В Минске задержали парней, которые сливали с грузовиков топливо и продавали его через соцсети
Apple ограничила продажу iPhone до двух штук на руки
Компьютерные томографы и искусственный интеллект. Посмотрели на предприятие "Адани", которое посещает Президент
Лукашенко о коронавирусе: этот психоз заставил нас руки мыть
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿Это не мир сходит с ума. Это его с ума сводят люди
Под Минском задержали закладчиков мефедрона с партией наркотика
БРСМ организовал работу горячих телефонных линий для пожилых людей
Сахар оказался причиной преждевременной смерти
В Каменецком районе чествовали лучших животноводов
«Белавиа» приостановила полеты в Тбилиси и Батуми
Следствие считает водителя самосвала виновным в смертельном ДТП на проспекте Независимости в Минске
Профсоюзы усилят контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях
Лукашенко заявил о необходимости проанализировать систему льгот для резидентов СЭЗ
Показывал Сиводедову фото Втюрина, хвастался знакомством с ним — в суде по "делу банкиров" допросили коммерсанта Казанцева
«Белавиа» для вывоза соотечественников организует чартеры в Баку
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Жить обидно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ