Общественные слушания, предшествующие выдаче лицензии на эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС, в формате видеоконференции состоятся сегодня в Госатомнадзоре МЧС страны, в многофункциональном комплексе социально-культурного назначения и творчества молодежи города Островец, возле которого расположена станция, а также в управлениях МЧС в столице и областных центрах. Соответствующее уведомление разослал Департамент по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси (Госатомнадзор). Цель мероприятия – проинформировать общественность о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия Белорусской АЭС требованиям и условиям, обязательным для выдачи лицензии на эксплуатацию энергоблока.
В общественных слушаниях без ограничений могут принять участие граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства. Однако предварительно необходимо заполнить соответствующую регистрационную форму и выслать ее по электронной почте на специально выделенный электронный ящик.
Программа слушаний предусматривает основной доклад Госатомнадзора и содоклады о ходе и результатах экспертизы безопасности и оценки соответствия заявителя лицензионным требованиям и условиям в рамках подготовки решения о выдаче лицензии на эксплуатацию энергоблока № 1 Белорусской АЭС, с которыми выступят руководитель Госатомнадзора О.М. Луговская, а также И.П. Витязь, В.В. Марухян и другие работники департамента. Предусмотрены комментарии участников слушаний и ответы на вопросы, выступления экспертов. Завершатся общественные слушания подведением итогов.
Слушания будут широко освещаться в СМИ. В частности, одна из площадок разместится в БЕЛТА. В мероприятии примут участие и корреспонденты издательского дома «Беларусь сегодня».
Фото: БЕЛТА
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Госатомнадзор приглашает на общественные слушания
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