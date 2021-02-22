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Госатомнадзор: плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели

Плановое отключение первого энергоблока БелАЭС от сети продлится около недели. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзора) Леонид Дедуль в пресс-центре БЕЛТА.


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Первый энергоблок Белорусской АЭС 20 февраля был планово остановлен для проведения испытаний и регламентных работ в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. "Станция сейчас на завершающем этапе ввода первого энергоблока в эксплуатацию. На каждом этапе проводится масса испытаний, выверяется согласованность систем, работа систем безопасности. Сейчас реакторная установка в холодном состоянии, то есть процессы выработки электроэнергии приостановлены. Это необходимо для выполнения регламентных работ. Это рабочий процесс, и данные действия не должны вызывать беспокойства у населения", – отметил Леонид Дедуль.

"Около недели будут выполняться необходимые регламентные работы. Затем станция должна будет проинформировать Госатомнадзор о том, что готова к переводу реакторной установки в горячее состояние и генерации", – добавил представитель Госатомнадзора.

БелАЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца.

Фото: архив БЕЛТА
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