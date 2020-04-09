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  2. Госатомнадзор готов обсуждать доклады по Конвенции о ядерной безопасности после стабилизации ситуации с COVID-19

Госатомнадзор готов обсуждать доклады по Конвенции о ядерной безопасности после стабилизации ситуации с COVID-19

Госатомнадзор готов обсуждать на площадке МАГАТЭ национальные доклады о выполнении Конвенции о ядерной безопасности после стабилизации ситуации с коронавирусной инфекцией, рассказала начальник Госатомнадзора Ольга Луговская в интервью БЕЛТА.

Она отметила, что защита нацдоклада происходит на обзорном совещании сторон. Мероприятие должно было пройти с 23 марта по 3 апреля в штаб-квартире МАГАТЭ в Вене. С учетом эпидемиологический обстановки в мире его перенесли на неопределенный срок, но рано или поздно пройдет. Госатомнадзор готов обсуждать свой доклад, национальные доклады других государств, вести многосторонний диалог, делая свой вклад в глобальное укрепление ядерной безопасности.

Как отметила Ольга Луговская, белорусский доклад вызвал повышенный интерес у договаривающихся сторон. В удаленном режиме к нему было получено 239 вопросов (больше только у Финляндии, России и Китая), на каждый из которых был дан ответ.

Больше всего вопросов поступило к статьям 8 "Регулирующий орган", 14 "Оценка и проверка безопасности" и 15 "Радиационная защита". Повышенный интерес у договаривающихся сторон вызвали также ход и результаты внедрения предложений и рекомендаций проведенных в Беларуси оценочных миссий МАГАТЭ и партнерских проверок.

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