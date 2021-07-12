В период с 12 по 14 июля Комитет государственного контроля Витебской области проводит "горячую линию" с жителями области. Граждане могут задать вопросы о нарушении законодательства об использовании и охране земель, а также по случаям незаконной добычи полезных ископаемых. Такая информация опубликована на сайте КГК региона.
Звонить граждане могут с 10:00 до 16:00 по номерам (80212) 37-61-65 и (80212) 37-61-52. Обращается внимание, что с 13:00 по 14:00 предусмотрен перерыв.
Опубликовано:
998
"Горячую линию" по нарушениям в использовании и охране земель проводит КГК Витебской области
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter