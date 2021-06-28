"Горячая линия" на тему качества оказания услуг водоснабжения и водоотведения в столице с участием Комитета государственного контроля состоится 29 июня. Такая информация опубликована на сайте контрольного ведомства.
Отмечается, что в период с 10:00 до 13:00 по номеру 8 (017) 327-20-15 жители столицы могут рассказать о состоянии систем водоснабжения и канализации, проблемах с качеством воды в районах Минска и требующих решения вопросах в работе УП "Минскводоканал", иных организаций ЖКХ. Высказать свои предложения по улучшению ситуации и рассказать о существующих проблемах можно как открыто, так и анонимно.
При желании предоставить фотографии и видеоматериалы можно на электронную почту kgk@mail.belpak.by.
Фото: pixabay.com
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"Горячую линию" о качестве водоснабжения и водоотведения в Минске проведет КГК 29 июня
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