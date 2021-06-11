Горячие линии КГК по вопросам вступительной кампании открыты в Минске и областных центрах

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Работа горячих линий организована с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 на базе Комитета госконтроля Беларуси и областных комитетов госконтроля. Такая форма работы помогает оперативно реагировать на обращения граждан по соответствующей тематике.По вопросам, связанным с проведением вступительных испытаний, будет также осуществляться личный прием абитуриентов и их родителей.Позвонить на горячие линии можно по следующим номерам телефонов:рабочая группа Государственной комиссии (КГК) (8017) 327-66-80;Брестская областная комиссия (КГК Брестской области) – (80162) 21-25-08, 21-18-94;Витебская областная комиссия (КГК Витебской области) – (80212) 37-61-82;Гомельская областная комиссия (КГК Гомельской области) – (80232) 23-83-85;Гродненская областная комиссия (КГК Гродненской области) – (80152) 79-88-40;Минская областная комиссия (КГК Минской области) – (8017) 379-09-06, 397-03-42;Могилевская областная комиссия (КГК Могилевской области) – (80222) 62-47-75, 62-47-73.Также можно позвонить в Министерство образования по номеру (8017) 222-43-12.