На Гродненщине возобновлена работа молодежных горячих линий для помощи пожилым и одиноким людям, сообщает БЕЛТА.
Областная организация БРСМ активизировала информационно-профилактическую работу в связи с новой вспышкой COVID-19. По всему региону работают горячие линии на базе районных, городских и областного комитетов союза молодежи. Волонтеры готовы помочь нуждающимся с доставкой продуктов, медицинских рецептов и медпрепаратов, оплатой различных услуг. Оставить заявку на помощь можно с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Телефоны для обращений в Гродно: 8 (0152) 6-20-761, 8 (0152) 7-19-833.
Также волонтеры движения "Доброе сердце" распространяют тематические листовки на досках объявлений, почтовых ящиках и в социальных сетях. Задействованы молодежные волонтеры и в помощи ТЦСОН.
– С начала работы горячей линии с весны 2020 года волонтеры разместили более 60 тысяч листов с профилактической информацией о том, как уберечь себя во время распространения инфекции, а также с номерами телефонов горячей линии, – рассказали в областном комитете БРСМ. – Более чем 150 пожилым людям помогли и доставили необходимое.
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Горячие линии БРСМ для помощи пожилым снова работают в Гродненской области
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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