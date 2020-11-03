Горячие линии БРСМ для помощи пожилым снова работают в Гродненской области

Областная организация БРСМ активизировала информационно-профилактическую работу в связи с новой вспышкой COVID-19. По всему региону работают горячие линии на базе районных, городских и областного комитетов союза молодежи. Волонтеры готовы помочь нуждающимся с доставкой продуктов, медицинских рецептов и медпрепаратов, оплатой различных услуг. Оставить заявку на помощь можно с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00. Телефоны для обращений в Гродно: 8 (0152) 6-20-761, 8 (0152) 7-19-833.Также волонтеры движения "Доброе сердце" распространяют тематические листовки на досках объявлений, почтовых ящиках и в социальных сетях. Задействованы молодежные волонтеры и в помощи ТЦСОН.– рассказали в областном комитете БРСМ.