Горячая защита

Директор ГП «Конус» РУП НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Андрей Жамойда.

УНП 500015616

Горячее цинкование — один из самых простых и в то же время эффективных способов защиты изделий из железа и стали. На заводе «Конус» оборудование позволяет проделывать такую процедуру с конструкциями массой до 10 тонн после индивидуальной проработки заказа технологами. По подсчетам российских ученых, около 10 % ежегодного выпуска стали и изготовленных из нее конструкций приходит в негодность в результате коррозии. Ориентировочные потери мировой экономики оцениваются, по самым скромным подсчетам, в 35 миллионов долларов в год, а потребности в рабочей силе для осуществления антикоррозийной защиты — в миллион человек. Для завода «Конус» эти цифры означают возможность двигаться дальше, наращивая объемы производства.— Можно сказать, реализован проект импортозамещения услуги по горячему оцинкованию крупногабаритных металлоконструкций, — вводит в курс дела— У нас установлена одна из самых больших в Европе ванн, в которой находится более 600 тонн расплавленного цинка. До ввода завода в эксплуатацию приходилось возить металлоконструкции на оцинкование в соседние страны, тратить на это валюту.Главное достижение сегодняшнего дня — выход на полную мощность. Ведь первое время приходилось доказывать, что горячее оцинкование гораздо выгоднее окраски. Как показывает опыт, оцинкованная сталь может служить до 50 лет без видимых коррозийных повреждений и возобновления цинкового покрытия. Обычный срок службы таких изделий составляет 25—30 лет. Для сравнения — лакокрасочная защита требует возобновления в среднем через 3—7 лет.— Ну и второе значимое достижение — это выход на внешние рынки, прежде всего российский, и закрепление там, — продолжает Андрей Жамойда. — Сейчас удельный объем экспорта в общем объеме производства услуги оцинкования металлоконструкций в фактических ценах по результатам прошлого года составляет свыше 50 %. Завод работает стабильно. Мы уверены в своем будущем, о чем свидетельствуют планы по развитию предприятия.Речь идет о строительстве нового производства по горячему оцинкованию мелких деталей методом центрифугирования. Эта линия, подобная существующей, только меньших размеров. Но главное ее отличие в том, что печь оцинкования будет обогреваться не газом, а электричеством, что в экологическом плане большой плюс. Для чего понадобилась эта линия? Многие заказчики везут нам не только крупные детали, но и мелкие, как по размеру, так и по весу — до нескольких килограммов. Таких производств на постсоветском пространстве крайне мало, а потребность в них есть и в Беларуси, и в России, и в других странах. В более короткой перспективе запуск в эксплуатацию ванны пассивации: когда изделия после оцинкования опускаются в специальный раствор, который позволяет сохранить привлекательный внешний вид, цвет и блеск на продолжительное время.В конце 2020-го Андрей Жамойда получил медаль «За трудовые заслуги».— Это награда не только мне, а всему нашему сплоченному коллективу, на формирование которого ушли годы, — уверен руководитель. — Считаю первостепенной задачей сохранить наших специалистов и простых сотрудников. Только благодаря людям, ответственно выполняющим свою работу, можно с уверенностью смотреть в будущее, строить планы, формировать долгосрочные отношения с заказчиками. Мы постоянно движемся вперед, ведь и короткая остановка может свести на нет все приложенные усилия. Даже во время пандемии находимся в постоянном поиске новых возможностей для повышения качества, эффективности производства, усовершенствования предложений для наших клиентов.