Горячая телефонная линия для пожилых людей заработает в Минске

Помогать пожилым жителям столицы, информируя о номерах телефонов и адресах территориальных центров социального обслуживания населения (ТЦСОН) будут волонтеры БРСМ, передает БЕЛТА.

Телефонные линии будут работать с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00. Активисты БРСМ подскажут и координаты центров гигиены и эпидемиологии, близлежащих учреждений здравоохранения, при необходимости соориентируют, как заказать через интернет товары первой необходимости.

Телефон горячей линии в Минске 8 (017) 284-85-54, Заводской район -8 (017) 343-54-57, Ленинский район - 8 (017) 395-91-07, Московский район - 8 (017) 200-85-50, Октябрьский район - 8 (017) 276-10-06, Партизанский район - 8 (017) 294-14-17, Первомайский район - 8 (017) 326-77-30, Советский район - 8 (017) 352-04-77, Фрунзенский район - 8 (017) 204-40-91, Центральный район - 8 (017) 377-28-48.