Это отметил глава администрации Заводского района Минска Сергей Масляк в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа радио».
– Очень обидно, когда выполнена работа по капитальному ремонту дома, он приведен в надлежащий вид, а на фасаде появляется нецензурная надпись. Так, затраты, которые понес наш район после прошлогодний событий, в результате восстановления зданий составили более 30 тыс. рублей, – рассказал Сергей Масляк и добавил, что за такие нарушения четырех человек привлекли к уголовной ответственности.
Собеседник отметил, что многие европейские страны могут завидовать тому, какой порядок наведен в белорусской столице.
- Наши люди иногда не задумываются, чего это стоит. Они привыкают, что так и должно быть. Но приведу в пример затраты «Минскзеленстроя»: ежемесячно на посадку деревьев и косьбу приходится порядка 2-х тысяч рублей, - уточнил гость студии.
Руководитель рассказал, что горожане сегодня не остаются безучастными к жизни района. Совместными усилиями, как добавил он, и удается делать жизнь лучше.
- Мы ввели такую условную должность, как старший двора. Он представляет интересы группы, которая заинтересована в улучшении своей территории. Есть и специальный чат в мессенджере. Люди вместе обсуждают вопросы благоустройства, качества обслуживания, несанкционированной торговли. Такое общение напрямую позволяет нам решать вопросы быстро. По линии ЖЭУ, например, снизилось количество обращений, - пояснил глава района.
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Горожане не остаются безучастными к жизни своего района – Масляк
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