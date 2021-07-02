Горожане не остаются безучастными к жизни своего района – Масляк

– рассказал Сергей Масляк и добавил, что за такие нарушения четырех человек привлекли к уголовной ответственности.Собеседник отметил, что многие европейские страны могут завидовать тому, какой порядок наведен в белорусской столице.уточнил гость студии.Руководитель рассказал, что горожане сегодня не остаются безучастными к жизни района. Совместными усилиями, как добавил он, и удается делать жизнь лучше.- пояснил глава района.