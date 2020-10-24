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  2. Гороскоп на сегодня 26 октября

Гороскоп на сегодня 26 октября


Овен

На сегодня можно смело планировать серьезные дела и мероприятия. Вы сможете с ними справиться. Романтические встречи, развлечения и отдых сейчас Вам просто необходимы. Благодаря положительным эмоциям Вы сможете набраться сил и подарить немало прекрасных мгновений любимому человеку.

Телец

Сегодня никаких неприятных ситуаций возникнуть не должно. Единственное, для чего данное время неблагоприятно, так это для финансовых операций. Сейчас не стоит брать кредиты, да и давать в долг, пусть и небольшие суммы, тоже не рекомендуется. Зато день благоприятен для новых знакомств, увлечений и любви.

Близнецы

Сегодня Вы можете оказаться тяжелым собеседником, например, будете настаивать на своем, даже в тех вопросах, в которых не являетесь компетентными. Из-за этого могут возникнуть ссоры. Даже если чувство раздражения будет Вашим постоянным спутником, постарайтесь не давать ему воли. Зато этот день очень удачный для всего, что касается личной жизни.

Рак

Сейчас Вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого, если в этом будет нужда. Многое Вам будет даваться гораздо легче, чем другим людям. Если намечаете сделать какие-либо приобретения, то лучше не откладывать подобные дела в долгий ящик.

Лев

День пройдет для Вас в ровном и спокойном темпе. Вы можете расслабиться и заняться тем, что Вам любите больше всего. Но при этом постарайтесь не брать на себя лишней ответственности. В финансовом отношении нужно проявить осмотрительность.

Дева

Сегодня Вас могут подстерегать различного рода искушения, порой довольно серьезные. Но если Вы все обдумаете, то вряд ли попадетесь в сети обольщения и обмана. Старайтесь соблюдать дистанцию с окружающими и не принимать все сказанное всерьез. Не бойтесь показаться слишком холодными и рациональными.

Весы

На работе никаких серьезных изменений не предвидится. Сложные вопросы стоит отложить. Лучше заняться тем, что дается Вам без особых усилий. Не принимайте скоропалительных решений. Займитесь составлением планов на будущее, но проводить их в жизнь пока рано. Не завязывайте новых знакомств с лицами противоположного пола.

Скорпион

Сегодня Вы сможете осуществить многое из задуманного. Но если почувствуете, что где-то не все гладко получается, не идите напролом. Силой Вы вряд ли добьетесь результата. Удачное время для новых романтических знакомств. А если у Вас уже есть вторая половинка, то день подарит немало приятных моментов от общения друг с другом.

Стрелец

Ваш язык может стать вам как другом, так и врагом. Все будет зависеть от того, как Вы поведете себя при общении с окружающими. Сейчас нужно больше слушать и меньше высказывать свое мнение. Если за последнее время Вы разочаровались в близком человеке, сегодня подходящее время для решения всех накопившихся вопросов.

Козерог

У Вас будет получаться буквально все, за что ни возьметесь. Вы будете очень этим довольны, и Ваше хорошее настроение передастся окружающим. В финансовых вопросах будьте внимательны. Если планируете пройтись по магазинам, то либо не берите с собой крупных сумм, либо возьмите человека, который сумеет удержать Вас от нерациональной траты средств.

Водолей

Очень многому из того, что Вы запланировали на этот день, не суждено сбыться. Обстоятельства будут ставить перед вами препятствия, а у Вас не хватит выдержки и терпения, чтобы их преодолеть. Не совсем удачным образом дела могут складываться в личной жизни. Избегайте выяснения отношений с любимым человеком. Сейчас для этого не лучшее время.

Рыбы

Вам нужно уделять больше внимания и заботы своим близким. Сейчас Вы можете каким-либо образом обидеть или ущемить их интересы. Будьте внимательны не только к людям, но и к финансам. Не угодите в кабалу, взяв долгосрочный и экономически неоправданный кредит, а также сами не давайте в долг.

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