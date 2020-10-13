Гороскоп на сегодня 15 октября





Овен



Сегодня предстоит решить множество вопросов. Но, поскольку никаких серьезных проблем на пути не предвидеться, Вы добьетесь желанного результата и получите от этого процесса удовольствие. Результативными будут переговоры, подписания деловых бумаг и важные встречи. Доверяйте себе, своему опыту, сейчас он подскажет Вам верные решения.

Телец

День может оказаться удачным при условии, что Вы не станете затевать споров с близкими людьми. Займитесь общественными делами или тем, что доставляет Вам удовольствие. Есть вероятность возобновления некогда прерванных отношений. Сейчас идет неплохое время для решения вопросов с документами.

Близнецы

Займитесь заниматься творческой или интеллектуальной работой, требующей энтузиазма и большего количества энергии. Благоприятное время на раскрытия тайн, нахождения потерянных вещей. Можно навести порядок в старых вещах или начать ремонт.

Рак

Сейчас на жизненном пути Вас может поджидать испытание, которое придется пройти. Причем очень многое будет зависеть от того, как Вы с этим справитесь. Не обращайтесь за помощью к людям, которым не слишком доверяете, и не связывайте себя обещаниями, поскольку высока вероятность их не выполнить.

Лев

Работать придется больше, чем обычно. Зато ваш труд принесет плоды. Среди Ваших союзников могут оказаться влиятельные люди. Просите у них то, что Вам необходимо, и не прогадаете. Конец дня лучше проводить в окружении близких людей. Они помогут отдохнуть и набраться энергии.

Дева

Вопросы, над которыми Вы давно ломали голову, получат простые ответы. Помогут люди, от которых Вы помощи не ждали. Также день благоприятен для совершения любых сделок, крупных покупок или путешествий.

Весы

День благоприятен во многих отношениях. Если хотите этот день сделать незабываемым, то инициативу придется брать в свои руки. Идет удачное время и для покупок. Не отказывайте себе в том, о чем долго мечтали. Сейчас нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.

Скорпион

Не допускайте споров, конфликтов и выяснения отношений с коллегами, родными и просто с окружающими людьми. Если Вы сейчас сможете удержать себя в руках, то скоро Ваши дела пойдут удачно, а если сорветесь, то конфликт может принять затяжной характер.

Стрелец

Энергия будет сейчас в Вас бить ключом. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом всех окружающих. В рабочих вопросах все будет складываться удачно. Некоторых представителей данного знака ждет новая любовь или интересное знакомство.

Козерог

Данный день благоприятен для увеселительных мероприятий, а также для встреч, переговоров и ведения дел. Постарайтесь не обделять внимание родных и близких людей. Сейчас им потребуется больше Вашего присутствия в их жизни.

Водолей

Сегодня Вам нужно устоять перед заманчивыми деловыми предложениями, даже если они покажутся перспективными. Если все же нужно будет обязательно принять решение, стоит проконсультироваться со знающими людьми. Зато день будет удачным во всем, что касается личной жизни и новых знакомств.

Рыбы

Возможна небольшая ссора с любимым человеком или старшим членом семьи. Эта размолвка порождена не принципиальными разногласиями, а простым нежеланием выслушать и понять друг друга. Делать первый шаг к примирению следует Вам.





Гороскоп на октябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье