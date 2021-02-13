Гороскоп на 15 февраля





Овен

Представители творческих профессий сегодня смогут реализовать свои планы. Благоприятны деловые и творческие встречи, прием гостей. В этот день нужно дарить людям радость, раздавать долги, очищать дом. Вы можете доставить много приятных минут своим близким. Научитесь радоваться тому, что преподносит жизнь.

Телец

Рекомендуются осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет довольно тяжело. Нельзя бросать начатые дела, разрывать отношения с близкими людьми. Велика вероятность травматизма. Будьте осторожны с острыми предметами и режущими инструментами.

Близнецы

Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть Вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте – у Вас все получится. Допустимы даже рискованные мероприятия. В личных отношениях доверяйте первому впечатлению: оно будет самым правильным.

Рак

Личная жизнь сегодня может отойти на второй план. Причина этого – частые ссоры, занятость на работе, появление соперника. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если Вам удастся избежать перечисленных неприятностей, то в ближайшее время все будет способствовать вашему успеху. В семье воцарится атмосфера взаимопонимания и любви.

Лев

Сегодня Ваше настроение будет колебаться от оптимизма до меланхолии. В первой половине дня из-за эмоционально напряженного фона Вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит Вам настроение на весь день. Не стоит поддаваться беспокойству. Не исключено, что после встречи с близкими людьми Вы получите огромный заряд жизненной энергии.

Дева

День будет благоприятен для обращений в общественные организации и государственные инстанции. Звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами. Будьте последовательны и напористы в деловых вопросах. Не забывайте, что отказ в последний момент от взятых обязательств может нанести непоправимый ущерб Вашей репутации.

Весы

Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные дела и не упускать возможности добиться успеха. Во второй половине дня Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег. Постарайтесь простить нанесенные Вам обиды: пройдет время, и все уладится.

Скорпион

Благоприятный день для обновления, омоложения. Велика возможность счастливых стечений обстоятельств, в результате которых Ваше финансовое положение улучшится. Это самый подходящий день для решения профессиональных и личных вопросов, принятия окончательных решений. Многих представителей знака будет переполнять чувство нежности и любви.

Стрелец

Возможно, Вы получите важное сообщение, которое заставит Вас отправиться в поездку. Не стоит решаться на рискованные операции. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишняя привязанность и бурное выражение чувств могут принести разочарование.

Козерог

Вам необходимо заняться очищением организма, уборкой дома, и прекратить неискренние отношения с назойливыми людьми. При этих условиях Вам, возможно, удастся выяснить все мучившие вас вопросы, отношения с близкими станут понятными и гармоничными. Обратите внимание на здоровье, не следует перенапрягаться физически и умственно, так как в этот период возможны травмы, нервные срывы и обострения хронических заболеваний.

Водолей

Сегодня как никогда пригодится тактика выжидания. Рекомендуется плыть по течению. Желательно не вмешиваться в обычный ход событий, тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. К концу дня Вы почувствуете покой и равновесие чувств. Не исключено, что Вам удастся встретить человека, который будет заботиться о Вас, возьмет часть проблем на себя. В любом случае нужно смотреть в будущее с оптимизмом.

Рыбы

День благоприятен для настойчивых и целеустремленных людей. Рекомендуется использовать этот день для ведения переговоров, получения необходимой юридической консультации. Уверенное продвижение к намеченным целям следует дополнить проявлением интереса к новым и перспективным делам. В решении важных проблем положитесь на свою интуицию.

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