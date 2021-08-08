Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

ОВЕН

Обстоятельства этой недели благоволят большинству Овнов. Творческие порывы и восхищение коллег и начальства на работе, взаимопонимание и любовь в семье, романтические встречи и знакомства и просто развлечения и отдых — все это вы получите заслуженно. Ну может, где‑то и есть небольшая протекция со стороны, но в основном все своим трудом и усердием. А значит, радоваться жизни и гордиться собой есть все основания.

Благоприятные дни — четверг, пятница.

Неблагоприятные дни — нет.



ТЕЛЕЦ

Неделя, хаотичная для Тельцов первой декады мая. Она способна принести неожиданные тревоги и заботы. Выдержка и спокойствие — это то, что потребуется от вас в эти дни. Избыток эмоций может далеко завести. И особенно это касается отношений с близкими и любимыми. У остальных Тельцов неделя благоприятная — в вашем окружении царят согласие и любовь, а творчество переполняет душу.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе ваш конек — общение. Вам ничего не будет стоить навести мосты с кем угодно, выведать нужную информацию или втолковать упрямцам прописные истины. В эти дни все это можно претворить в жизнь и вздохнуть спокойно, с чувством выполненного долга и полученными блестящими результатами. Но родившимся после 12 июня в среду и четверг вряд ли удастся насладиться победой — домашние не поддадутся ни уговорам, ни просьбам, ни угрозам.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



РАК

У июньских Раков середина недели связана с финансовыми проблемами. Лишний раз пересчитать деньги или подумать, действительно ли вам нужна та или иная вещь, на которую вы положили глаз, — не помешает. А вот выяснять, кто кому что должен, не стоит. По мере удаления вашего дня рождения от июня, напротив, сложности станут таять как весенний снег. Тут можно будет и животрепещущие вопросы обсудить в ближайшем окружении, и долгожданными приобретениями себя побаловать.

Благоприятные дни — понедельник, пятница — воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда.





ЛЕВ

По случаю того что Солнце находится на вашей территории, августовским Львам в понедельник и пятницу удачное стечение обстоятельств и легкие победы обеспечат уважение коллег, а личные отношения оставят довольными обе стороны. А вот в среду и воскресенье возможны проблемы на работе или со старшими родственниками. У рожденных в июле эта неделя более ровная — ничего существенного не предвидится, если вы не захотите сами что‑то изменить в спокойном течении этих дней.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятные дни — среда, воскресенье.



ДЕВА

Ответственная неделя для августовских Дев. Имеющиеся в наличии проблемы, в том числе и давние, вы способны будете решить в ближайшее время. Пока есть такая возможность, наведите порядок в делах и отношениях. Ведь не за горами ваш день рождения, а к этому событию надо бы подойти со всей серьезностью и во всеоружии — рассчитаться с долгами и наметить планы на будущее. У родившихся в сентябре в эти дни удачные переговоры и результативные воспитательные мероприятия.

Благоприятные дни — среда, воскресенье.

Неблагоприятный день — вторник.



ВЕСЫ

Хорошая неделя для Весов сентября и второй декады октября. Многое пойдет как по маслу. Иной раз этому поспособствует счастливое стечение обстоятельств, другой раз — друзья. Общение с ними поможет найти решение сложных вопросов — и деловых, и личных. Отдых в их приятной компании оставит неизгладимые впечатления. Рожденным в середине знака, наоборот, нужно приготовиться к тому, чтобы неожиданности не выбили почву из‑под ног.

Благоприятные дни — понедельник, среда.

Неблагоприятный день — четверг.



СКОРПИОН

Ответственная неделя для Скорпионов первой декады ноября. Изматывающая работа или напряженная обстановка на рабочем месте будут занимать большую часть вашего времени или… размышлений. К выходным станет полегче. Как следует отдохните. У остальных Скорпионов неделя хорошая. Многое станет получаться даже лучше, чем вы ожидали. Подумайте на досуге о карьере — на следующей неделе будет шанс преуспеть.

Благоприятные дни — пятница — воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



