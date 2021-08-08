Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа

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ОВЕН
Обстоятельства этой недели благоволят большинству Овнов. Творческие порывы и восхищение коллег и начальства на работе, взаимопонимание и любовь в семье, романтические встречи и знакомства и просто развлечения и отдых — все это вы получите заслуженно. Ну может, где‑то и есть небольшая протекция со стороны, но в основном все своим трудом и усердием. А значит, радоваться жизни и гордиться собой есть все основания.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятные дни — нет.
ТЕЛЕЦ
Неделя, хаотичная для Тельцов первой декады мая. Она способна принести неожиданные тревоги и заботы. Выдержка и спокойствие — это то, что потребуется от вас в эти дни. Избыток эмоций может далеко завести. И особенно это касается отношений с близкими и любимыми. У остальных Тельцов неделя благоприятная — в вашем окружении царят согласие и любовь, а творчество переполняет душу.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ваш конек — общение. Вам ничего не будет стоить навести мосты с кем угодно, выведать нужную информацию или втолковать упрямцам прописные истины. В эти дни все это можно претворить в жизнь и вздохнуть спокойно, с чувством выполненного долга и полученными блестящими результатами. Но родившимся после 12 июня в среду и четверг вряд ли удастся насладиться победой — домашние не поддадутся ни уговорам, ни просьбам, ни угрозам.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — среда.
РАК
У июньских Раков середина недели связана с финансовыми проблемами. Лишний раз пересчитать деньги или подумать, действительно ли вам нужна та или иная вещь, на которую вы положили глаз, — не помешает. А вот выяснять, кто кому что должен, не стоит. По мере удаления вашего дня рождения от июня, напротив, сложности станут таять как весенний снег. Тут можно будет и животрепещущие вопросы обсудить в ближайшем окружении, и долгожданными приобретениями себя побаловать.
Благоприятные дни — понедельник, пятница — воскресенье.
Неблагоприятные дни — среда.
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ЛЕВ
По случаю того что Солнце находится на вашей территории, августовским Львам в понедельник и пятницу удачное стечение обстоятельств и легкие победы обеспечат уважение коллег, а личные отношения оставят довольными обе стороны. А вот в среду и воскресенье возможны проблемы на работе или со старшими родственниками. У рожденных в июле эта неделя более ровная — ничего существенного не предвидится, если вы не захотите сами что‑то изменить в спокойном течении этих дней.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятные дни — среда, воскресенье.
ДЕВА
Ответственная неделя для августовских Дев. Имеющиеся в наличии проблемы, в том числе и давние, вы способны будете решить в ближайшее время. Пока есть такая возможность, наведите порядок в делах и отношениях. Ведь не за горами ваш день рождения, а к этому событию надо бы подойти со всей серьезностью и во всеоружии — рассчитаться с долгами и наметить планы на будущее. У родившихся в сентябре в эти дни удачные переговоры и результативные воспитательные мероприятия.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
ВЕСЫ
Хорошая неделя для Весов сентября и второй декады октября. Многое пойдет как по маслу. Иной раз этому поспособствует счастливое стечение обстоятельств, другой раз — друзья. Общение с ними поможет найти решение сложных вопросов — и деловых, и личных. Отдых в их приятной компании оставит неизгладимые впечатления. Рожденным в середине знака, наоборот, нужно приготовиться к тому, чтобы неожиданности не выбили почву из‑под ног.
Благоприятные дни — понедельник, среда.
Неблагоприятный день — четверг.
СКОРПИОН
Ответственная неделя для Скорпионов первой декады ноября. Изматывающая работа или напряженная обстановка на рабочем месте будут занимать большую часть вашего времени или… размышлений. К выходным станет полегче. Как следует отдохните. У остальных Скорпионов неделя хорошая. Многое станет получаться даже лучше, чем вы ожидали. Подумайте на досуге о карьере — на следующей неделе будет шанс преуспеть.
Благоприятные дни — пятница — воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.
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СТРЕЛЕЦ
Благоприятная неделя для декабрьских Стрельцов. Столько всего можно сделать! Гармония в отношениях с людьми — это ваша заслуга. Благодаря вам простятся прежние обиды, внесется ясность, а в доме поселится любовь. Лично для себя в этот период вы запросто сумеете устранить те проблемы, которые возникли когда‑то по неосмотрительности. Но у родившихся в ноябре не все так гладко. Служебные или семейные проблемы не захотят выпускать вас из своих тисков.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.
КОЗЕРОГ
Удачная неделя для большинства Козерогов. Даже с дополнительными обязанностями и неожиданными заботами вы либо спокойно разберетесь, либо договоритесь, чтобы их выполнили другие, поскольку в этот период у вас довольно высока сила влияния на окружающих. Хороши эти дни также для укрепления здоровья и создания нового имиджа. Только у январских Козерогов в пятницу, похоже, все силы уйдут на споры со своим окружением.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ВОДОЛЕЙ
Непростая неделя для Водолеев февраля. Партнерские отношения будут желать лучшего. Напряжение в общении или необъяснимое несогласие одной из сторон станет отягощать контакты. К концу недели страсти понемногу начнут стихать. У родившихся в январе, напротив, все дни этой недели продуктивные и спокойные, где‑то с романтическим оттенком, а где‑то и с вашим магнетическим обаянием.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
РЫБЫ
У Рыб февраля и второй декады марта неделя сложная. По крайней мере, ваши денежные дела, деловые или личные, не потерпят риска и авантюр. И вообще с деньгами держите ухо востро. За эмоциями также нужен глаз да глаз — в этот период они подвержены незапланированным перепадам. Зато у Рыб первой декады марта ситуации в эти дни станут складываться с точностью до наоборот — удача на финансовом поприще приукрасится успехами в любви, воспитании и каким‑нибудь неожиданным романтическим знакомством.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
Гороскоп на неделю с 9 по 15 августа
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