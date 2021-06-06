Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня
Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня

ОВЕН

У апрельских Овнов жизнь наполнится приятными событиями. Со своим ближайшим окружением — родными, друзьями или коллегами по работе — вы без труда найдете точки соприкосновения, а значит, любую проблему сумеете решить мирно и с удовольствием. Рожденным в марте до пятницы, наоборот, придется убеждать и действовать в весьма стесненных обстоятельствах. Но в конце недели вы сможете наверстать упущенное.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — среда.

ТЕЛЕЦ

Родившимся в апреле и во второй декаде мая на этой неделе предстоит решить ряд финансовых вопросов. И с этой задачей в целом вы справитесь неплохо. Не исключены дополнительные деньги, но возможны и непредвиденные траты, например, на летние обновки. Тельцам первой декады мая, похоже, придется выяснять отношения на повышенных тонах, но вам пока еще будет подвластно урегулировать разногласия полюбовно.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.

БЛИЗНЕЦЫ

Это ответственное время для родившихся в середине знака, ведь, отмечая в этот период свой день рождения, вы закладываете программу на целый год. И хотя все пройдет замечательно, мысль, что вы стали старше на целый год, понравится далеко не всем. Но ведь жизнь прекрасна в любом возрасте! У майских Близнецов неделя неоднозначная. Будни пройдут суетливо, но выходные могут внести ясность. А вот у родившихся после 12 июня результаты трудов, к сожалению, могут не удовлетворить ни вас, ни начальство, ни близких.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — среда.
РАК

Неделя благоприятная. Умение адаптироваться к любой ситуации поспособствует успеху в деловой и личной жизни. К тому же если с собственной интуицией вы находитесь в теплых и дружеских отношениях, то в это время можете полностью на нее положиться и она прямиком приведет вас к нужным людям, благополучию и любви. Правда, у родившихся после 13 июля в первой половине недели могут возникнуть расхождения во взглядах с ближайшим окружением.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — нет.
ЛЕВ

Для Львов второй декады августа в эти удачные дни есть все предпосылки добраться до заветного ларчика, в котором спрятаны мечты. Постаравшись, сейчас вы способны как никогда прежде приблизиться к своей цели. Но остальные Львы пока не могут рассчитывать на благосклонность судьбы. Даже друзья июльских Львов во второй половине недели не будут гореть желанием лишний раз оказать поддержку, так что рассчитывайте только на себя.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.

ДЕВА

Не все сложится так, как того хотят рожденные в августе. И, по всей видимости, источником проблем станет работа. И дело не только в том, что вы что‑то сделаете неверно или совершите ошибку, но и отношения с коллегами и начальством будут оставлять желать лучшего. Некое напряжение и непонимание дома также может вас вывести из себя. У Дев, родившихся в сентябре, неделя получше, хотя в ее середине возможны сбои.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — вторник — четверг.
ВЕСЫ

В эти дни вы просто обязаны оказаться на высоте, ведь это благоприятный и ответственный период для карьеры, учебы и личных отношений. А у рожденных в сентябре с пятницы останутся позади почти все трудности этого года. Теперь и вы можете вздохнуть полной грудью и приняться за великие дела, которые порядком запылились за то время, пока вы тратили свои силы на борьбу со всевозможными препятствиями.
Благоприятные дни — четверг, воскресенье.
Неблагоприятный день — среда.

СКОРПИОН

Эта июньская неделя приготовила Скорпионам октября и второй декады ноября приятные сюрпризы в виде неожиданных денег или просто очень хорошего настроения. Вам захочется петь… или танцевать. Но если вы не настолько переполнены чувствами, то используйте возможность показать миру свои скрытые таланты. Проявляйте инициативу сами, ведь интерес к чужим достижениям проходит так быстро. А вот рожденным в первой декаде ноября в первой половине недели придется набраться терпения, чтобы уже с четверга начать реализовывать задуманное.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
 
СТРЕЛЕЦ

Для большинства Стрельцов это не лучшая неделя. В партнерских отношениях может наблюдаться сплошная сумятица. И лично вы, и окружающие вас люди будете пичкать друг друга претензиями и придирками, что, разу­меется, до добра не доведет. Поэтому во избежание никому не нужных, но с большой вероятностью возможных ссор поберегитесь от участия в разборках даже на уровне бытового спора на собственной кухне.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — вторник — четверг.
КОЗЕРОГ

Ни минуты покоя — так кратко можно охарактеризовать эту неделю для Козерогов декабря и второй декады января. А все из‑за того, что партнеры — семья, коллеги, начальство — не дадут вам расслабиться. Они постоянно будут требовать внимания, любви или ответственного отношения к делу. У родившихся в первой декаде января в будни сил и любви хватит на все и на всех, но в субботу ушат холодной воды в виде ссор и конфликтов опрокинется и на вас.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — суббота.
 
ВОДОЛЕЙ

Неделя ответственная. Особенно если учесть, что у кого‑то из вас скоро закончится благоприятный период. Поэтому от того, насколько продуктивно вы используете это время, во многом зависят последующие дни июня. Так что все свои силы и темперамент направьте на осуществление давней мечты. Сейчас, не прибегая к посторонней помощи, вы запросто сможете если не поймать птицу счастья, то, по крайней мере, попытаться ухватить ее за хвост.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятный день — пятница.

РЫБЫ

По всей видимости, родившиеся в марте эти дни проведут в полной боевой готовности. Вам придется мобилизовать все свои силы на борьбу с домашними проблемами. Будьте готовы к возможным разногласиям с членами вашего семейства. Лучший способ снизить накал — это не бросаться в бой за правду, не выслушав мнения оппонентов. У февральских Рыб все будет складываться с точностью до наоборот, поэтому не расслабляйтесь, а используйте благоприятные возможности этой недели, чтобы достичь желаемого практически без усилий.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Сколько морковного сока нужно выпивать, чтобы нормализовать давление? Отвечает врач
В Беларуси учрежден День народного единства
Сегодня на базе Белорусского государственного медицинского университета начал функционировать Военно-медицинский институт
Как королевская семья поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери
В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией
Ивашко обыграл Мазура в первом раунде квалификации турнира в Германии
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с четырьмя погибшими в Могилевском районе
VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля
Более 200 белорусских туристов вернулись из Туниса, 90 все еще остаются на Кипре
Трансгендеры рвутся на Олимпиаду в Токио
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Головняки – неотъемлемая часть невероятности. Но приходят не сразу
Эксперт: Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378
В МИД России призвали повысить роль государства в управлении интернетом
В Госдуме России предсказали новый масштабный кризис в мировой экономике
Водитель грузовика смертельно травмирован в Дрогичинском районе
Народная артистка России Римма Волкова погибла в ДТП
Очереди на границах: выезда в ЕС ожидают более 1,8 тысячи грузовиков
МАРТ расширил госрегулирование цен на соцзначимые товары
Биржа: евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Топ-10 фильмов для семейного просмотра
мнение
Николай ЩЕКИН
Демократия: подлинная и мнимая
1-я городская клиническая больница Минска вернулась к привычному режиму работы
Telegram-канал "Лида для жизни ЧАТ" признан экстремистским
В Лельчицах иномарка сбила девятилетнюю девочку-велосипедистку
Законодательные новации придадут дополнительный импульс развитию “Великого камня”
В Беларуси за минувшие выходные в ДТП погибли 6 человек
В Правительстве предлагают расширить основные направления деятельности парка «Великий камень»
Стало известно, кто будет готовить сборную Беларуси по хоккею к олимпийской квалификации
Ярошенко позитивно оценил отдачу парка «Великий камень» для экономики
Умер народный артист России Валерий Лонской
Назван популярный продукт, ведущий к раку кишечника
мнение
Дмитрий КРЯТ
О кейсе Шрайбмана
Шпаковский: политикоформирующие круги Евросоюза сейчас находятся в конфликтной фазе
Захаров покидает пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею
Ольга Бузова сыграет на сцене МХАТа
Из-за наводнений на Шри-Ланке погибли не менее 17 человек и более 270 тыс. пострадали
Белорусско-азиатский форум пройдет в Москве 9 июня
Лугина: предприятия концерна "Беллегпром" активно осваивают китайский рынок
Шпаковский: международная обстановка вокруг нашей страны не предполагает того, что Беларуси дадут спокойно жить в ближайшие лет пять
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Осиповичах
Более 600 предложений о трудоустройстве поступит от столичных организаций 10 июня во время ярмарки вакансий
Врач рассказал, как выбрать самое полезное для здоровья молоко
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.
Лугина: в этом году в легкой промышленности будет обеспечена положительная динамика работы по ключевым показателям
Авиаторы МЧС Беларуси помогают в тушении лесных пожаров в Турции
Фотофакт. Праздник пушкинской поэзии в Бобруйском районе
Авторы
СКАНИРУЙТЕ