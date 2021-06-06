Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня

ОВЕН

У апрельских Овнов жизнь наполнится приятными событиями. Со своим ближайшим окружением — родными, друзьями или коллегами по работе — вы без труда найдете точки соприкосновения, а значит, любую проблему сумеете решить мирно и с удовольствием. Рожденным в марте до пятницы, наоборот, придется убеждать и действовать в весьма стесненных обстоятельствах. Но в конце недели вы сможете наверстать упущенное.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — среда.



ТЕЛЕЦ

Родившимся в апреле и во второй декаде мая на этой неделе предстоит решить ряд финансовых вопросов. И с этой задачей в целом вы справитесь неплохо. Не исключены дополнительные деньги, но возможны и непредвиденные траты, например, на летние обновки. Тельцам первой декады мая, похоже, придется выяснять отношения на повышенных тонах, но вам пока еще будет подвластно урегулировать разногласия полюбовно.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



БЛИЗНЕЦЫ

Это ответственное время для родившихся в середине знака, ведь, отмечая в этот период свой день рождения, вы закладываете программу на целый год. И хотя все пройдет замечательно, мысль, что вы стали старше на целый год, понравится далеко не всем. Но ведь жизнь прекрасна в любом возрасте! У майских Близнецов неделя неоднозначная. Будни пройдут суетливо, но выходные могут внести ясность. А вот у родившихся после 12 июня результаты трудов, к сожалению, могут не удовлетворить ни вас, ни начальство, ни близких.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — среда.



РАК

Неделя благоприятная. Умение адаптироваться к любой ситуации поспособствует успеху в деловой и личной жизни. К тому же если с собственной интуицией вы находитесь в теплых и дружеских отношениях, то в это время можете полностью на нее положиться и она прямиком приведет вас к нужным людям, благополучию и любви. Правда, у родившихся после 13 июля в первой половине недели могут возникнуть расхождения во взглядах с ближайшим окружением.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ЛЕВ

Для Львов второй декады августа в эти удачные дни есть все предпосылки добраться до заветного ларчика, в котором спрятаны мечты. Постаравшись, сейчас вы способны как никогда прежде приблизиться к своей цели. Но остальные Львы пока не могут рассчитывать на благосклонность судьбы. Даже друзья июльских Львов во второй половине недели не будут гореть желанием лишний раз оказать поддержку, так что рассчитывайте только на себя.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — понедельник, пятница.



ДЕВА

Не все сложится так, как того хотят рожденные в августе. И, по всей видимости, источником проблем станет работа. И дело не только в том, что вы что‑то сделаете неверно или совершите ошибку, но и отношения с коллегами и начальством будут оставлять желать лучшего. Некое напряжение и непонимание дома также может вас вывести из себя. У Дев, родившихся в сентябре, неделя получше, хотя в ее середине возможны сбои.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — вторник — четверг.



ВЕСЫ

В эти дни вы просто обязаны оказаться на высоте, ведь это благоприятный и ответственный период для карьеры, учебы и личных отношений. А у рожденных в сентябре с пятницы останутся позади почти все трудности этого года. Теперь и вы можете вздохнуть полной грудью и приняться за великие дела, которые порядком запылились за то время, пока вы тратили свои силы на борьбу со всевозможными препятствиями.

Благоприятные дни — четверг, воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



СКОРПИОН

Эта июньская неделя приготовила Скорпионам октября и второй декады ноября приятные сюрпризы в виде неожиданных денег или просто очень хорошего настроения. Вам захочется петь… или танцевать. Но если вы не настолько переполнены чувствами, то используйте возможность показать миру свои скрытые таланты. Проявляйте инициативу сами, ведь интерес к чужим достижениям проходит так быстро. А вот рожденным в первой декаде ноября в первой половине недели придется набраться терпения, чтобы уже с четверга начать реализовывать задуманное.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — понедельник.



