Гороскоп на неделю с 6 по 12 сентября

ОВЕН

У Овнов марта неделя благоприятна по многим направлениям. На работе ответственность и желание преуспеть сделают свое дело, и вы окажетесь в более выгодном положении. А еще в этот период можно значительно укрепить свое здоровье или до неузнаваемости изменить свой имидж. Меньше повезет родившимся в апреле. Натянутые партнерские отношения не дадут заняться ни собой, ни своим продвижением.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ТЕЛЕЦ

У Тельцов апреля и первой декады мая в общении станут отсутствовать искренность и доверительность. В состоянии непонимания вам не следует планировать, решать и обсуждать что‑либо важное, иначе возникнут новые недоразумения. У Тельцов второй декады мая, наоборот, неделя благоприятная, а отношения с людьми станут складываться очень удачно. Да и трудолюбием вы будете не обижены, на это также можно будет сделать ставку.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.



БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, родившиеся во второй декаде июня, постарайтесь не допустить конфликтов из‑за собственной несдержанности. Иначе, потеряв контроль над собой, вы рискуете столь же быстро утратить доверие и любовь своих близких. У остальных Близнецов неделя удачная. Вы найдете время и для завершения дел, и для семьи, которая просто жаждет вашего внимания. Не исключено, что в эти дни именно вам на хранение будут отданы секреты не только ваших родных, но и друзей и коллег.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — пятница.



РАК

На этой неделе июльским Ракам явно будет сопутствовать удача. А если к везению добавить расчетливость и целеустремленность, то можно будет достичь небывалых высот. Опять же, близкие и друзья всегда придут вам на помощь. В домашних и семейных делах вам также окажется по плечу решение любой проблемы. Но у родившихся в июне не все будет клеиться. Да и с ближайшим окружением возможны вспышки непонимания. Старайтесь гасить конфликты посредством спокойного слова и терпеливого убеждения.

Благоприятные дни — вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.





ЛЕВ

В эти дни у августовских Львов то и дело станут возникать проблемы денежных взаимоотношений с партнерами, с семьей и так далее. Иногда все это будет протекать спокойно и радостно, но иногда деньги способны спровоцировать конфликты или огорчения. Родившиеся в июле будут далеки от материального мира. Их больше станут прельщать разговоры, любовные похождения и занятия с детьми. И радости они получат куда больше, чем те, кто без конца пересчитывает деньги.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



ДЕВА

Неделя удачная для родившихся в первой декаде сентября. Не единожды появится возможность оказаться в центре внимания. Так, например, имеются все предпосылки на трудовом поприще почувствовать себя на многое способной личностью. А оказанная вами в эти дни помощь друзьям и коллегам в дальнейшем принесет богатые плоды. У Дев августа и второй декады сентября неделя носит сложный характер, чреватый конфликтами и неприятностями.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



ВЕСЫ

Неделя хороша, чтобы многого достигнуть, исправить прежние промахи или подготовить почву для будущих свершений. Если вам захочется перемен, проявите чуть‑чуть старания — и новые отношения и ощущения у вас в кармане. Если захотите задать кому‑то вопрос, на который те не слишком жаждут ответить, то все равно задавайте: никуда не денутся — ответят, ибо вы сумеете так повернуть любое обсуждение, что собеседники и не заметят, как выложат все свои тайные мысли и секреты.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



СКОРПИОН

Эта неделя побалует вас многочисленными приятными встречами и контактами, удачно и своевременно выполненными делами и беспроблемным выяснением отношений. Вот только некоторым Скорпионам, родившимся в первой декаде ноября, в выходные не удастся обойтись без сложностей. Попробуйте обратиться за помощью к друзьям. И даже если они ничего толкового вам не посоветуют, то вы узнаете, что проблемы есть не только у вас. И еще неизвестно, чьи хуже.

Благоприятные дни — понедельник, вторник.

Неблагоприятный день — воскресенье.



