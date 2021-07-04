Гороскоп на неделю с 5 по 11 июля

ОВЕН

Проживите эти семь дней радостно и активно. Надо воспользоваться моментом, когда все складывается как нельзя лучше, а вы сможете показать себя в самом выгодном свете, проявив профессионализм и умение договариваться с людьми. Все это благоприятнейшим образом скажется на карьере и материальном благополучии. Не стоит забывать и о своей личной жизни. Здесь ваши успехи также могут оказаться головокружительными.

Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



ТЕЛЕЦ

У Тельцов первой декады мая неделя непростая. Но не допускайте, чтобы в вашу душу проникли пессимистические мысли. Все это временно. Остальные Тельцы совершенно по‑другому будут воспринимать события этих дней. Вы поставите во главу угла то, что вас, конечно же, кто‑то любит, а вы также обожаете кого‑то. И еще. Имейте в виду: если еще не нашли себе спутника жизни, то поиски сейчас следует удвоить.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — воскресенье.



БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе Близнецы мая и первой декады июня с большой охотой возьмутся за любую работу. А из общения, которое больше будет похоже на реки всевозможной информации, вы сможете улавливать нужные и полезные сведения. Но рожденных в конце знака многое станет отвлекать, раздражать и путать, так как способность трезво мыслить и разумно поступать, мягко говоря, погрузится в дремоту. И особенно это отразится на доме и семье. Поэтому попридержите себя от опрометчивых поступков.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — воскресенье.



РАК

Встречайте очень интересную неделю, когда в работе и личной жизни ожидаются успехи, общение доставит массу впечатлений и положительных эмоций, и будет еще много всего самого хорошего. А вызвано это тем, что в контактах — деловых или личных — безоговорочно удастся убедить или уговорить собеседника. При этом каждый раз вы с гордостью будете считать, что одержали сокрушительную победу. Будете довольны собой и надолго запасетесь хорошим настроением.

Благоприятные дни — понедельник, четверг, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.





ЛЕВ

Замечательная неделя у Львов июля и второй декады августа. Абсолютное согласие со стороны окружающих может вас даже слегка напугать и озадачить: с чего бы это они стали такими добренькими и покладистыми? А вот Львы середины знака не будут находиться под столь явным покровительством Фортуны. Желательно в эти дни не предпринимать ничего важного, а также никому не рассказывать о своих планах.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



ДЕВА

У рожденных в первой декаде сентября эта неделя наполнится интересными событиями или счастливым стечением обстоятельств. В эти дни будете испытывать прилив сил и положительных эмоций от общения с приятными сердцу людьми. У остальных Дев, особенно рожденных в августе, неделя совершенно не подходит для решения каких‑нибудь значимых вопросов или начинаний. Вам следует отдохнуть перед благоприятным периодом, который у Дев конца знака уже не за горами.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, среда, пятница.



ВЕСЫ

Вы будете ощущать избыток энергии и вряд ли захотите сидеть без дел. А ваша дипломатичность и умение предвидеть ситуацию станут залогом того, что вы найдете верный способ произвести нужное впечатление на людей, которые помогут продвинуться в делах карьеры или преуспеть в профессиональной сфере. Да и в личной жизни ваше слово способно перейти в ранг закона, который окружающие выполнят с удовольствием.

Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



СКОРПИОН

Скорпионы первой декады ноября должны стараться не одаривать окружающих замечаниями, особенно своих близких. Не забывайте, что вечное недовольство вызывает настоящий комплекс неполноценности у детей, а для взрослых членов семьи такие придирки заканчиваются желанием головокружительной свободы или безрассудных поступков. Остальные Скорпионы в эти дни по достоинству оценят такой подарок звезд, как взаимопонимание, спокойствие и удачное стечение обстоятельств.

Благоприятные дни — четверг, суббота.

Неблагоприятный день — воскресенье.



