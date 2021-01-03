Гороскоп на неделю с 4 по 10 января

ОВЕН

Не всегда родившиеся в апреле сумеют в эти дни распутать клубок разногласий. Постарайтесь смягчить обстановку, чтобы в середине недели уберечься от ссор. А вот Овнов марта судьба в первые дни нового года не обидит. Кому‑то удачи перепадет больше, кому‑то меньше, но в целом этот период хорош для всех. По крайней мере, ближайшее окружение с готовностью и настроение поднимет, и планы поможет реализовать.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятный день — среда.



ТЕЛЕЦ

Майские Тельцы в любом обществе окажутся в центре внимания. Ну а внутреннее чутье приведет туда, где ожидают успех, признание или любовь. Тем же, кто родился в апреле, трудно будет договариваться с коллегами по работе. Дома могут огорчить проделки детей или претензии со стороны родителей. Идите на уступки, чтобы не усложнять обстановку и удерживайтесь от критики.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

У майских Близнецов ситуация довольно часто будет складываться в их пользу. Впрочем, сами вы тоже ко всему подойдете продуманно и ответственно. У родившихся в середине знака период со вторника до пятницы пройдет неплохо. А вот выходные могут преподнести разногласия либо вы испытаете сильнейшую усталость. Близнецы конца знака не обойдутся без неприятностей в первые дни нового года. Зато с выходных начнет набирать обороты благоприятный период.

Благоприятные дни — вторник, пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.



РАК

Умение с легкостью решать задачи любой степени сложности (причем не только свои, но и чужие), а также высокая работоспособность, уверенность в себе и доброжелательность привлекут к июньским Ракам внимание окружающих. У Раков середины знака неделя пройдет как без особо ярких событий, так и без глобальных потрясений. Что не так уж и плохо. Поэтому займитесь повседневными делами и заботой о семье. Тем же, кто родился в конце знака, стоит поберечь силы и эмоции. На этой неделе у вас не получится добиться успехов в делах или настоять на своем.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — среда.







ЛЕВ

У июльских Львов ситуация может начать складываться совсем не так, как вы планировали, поэтому браться за нечто важное пока не стоит. Сейчас больше подойдет спокойное течение жизни и уединение. А вот к родившимся в августе судьба в эти дни в большинстве своем будет благосклонна, и вы даже можете договориться с ней о том, чтобы получить желаемое. Правда, для этого надо, чтобы на первый план вышло общение — именно контакты и встречи привнесут в вашу жизнь позитив, новые впечатления и планы.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — пятница.



ДЕВА

В делах карьеры вы можете смело отстаивать свои убеждения и творческие достижения. В личной жизни вы начнете искренне любить своих близких, даже если они капризные, ленивые или вредные. Сейчас такие мелочи станут незаметными — и всем от этого будет так хорошо! И лишь Девы середины знака в конце недели не обойдутся без раздражения и недовольства друг другом. Будьте терпимы.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ВЕСЫ

У Весов сентября и первой декады октября в эти дни во всем своем блеске проявится умение жить интересами близких. Личные успехи в делах и взаимопонимание с окружением приведут к мысли о том, что жизнь все‑таки прекрасная штука! И действительно, осталось только проявить максимум решимости — и мечты могут стать реальностью! Весам конца знака порой будет довольно сложно разбираться с делами и строить гармоничные отношения с людьми. Особенно воздержитесь от критики в выходные дни.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — суббота.



СКОРПИОН

У октябрьских Скорпионов эта неделя не обойдется без напряженности и дискомфорта. Неожиданно могут всплыть ранее дремавшие проблемы и встать ребром вопросы, которые, как правило, выводят вас из равновесия. Зато для ноябрьских Скорпионов все сложится с точностью до наоборот. Вы легко найдете общий язык не только со своим окружением, но и деньгами, а от общения получите массу положительных эмоций.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — четверг.



