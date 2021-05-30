Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня

ОВЕН

Судьба на этой неделе будет благосклонна к рожденным в апреле. На первый план выйдут контакты и встречи. Именно общение способно указать дорогу, которая приведет вас прямехонько к заветной цели. У рожденных в марте не все будет идти так гладко, но и вы сможете заложить фундамент для будущих успехов. Только в эти дни придется приложить намного больше усилий, чем вашим более удачливым соседям по знаку зодиака.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ТЕЛЕЦ

Ничто не должно отвлекать Тельцов апреля и второй декады мая от дружеского общения, построения планов на будущее и любования жизнью. Вам будет с кем поделиться своими взглядами, и это еще больше обогатит ваше восприятие. И пусть даже отчасти кое‑что окажется неким самообманом, но только от вас зависит, как вы решите относиться к происходящему. Отнесетесь с улыбкой — и только выиграете от этого. Родившиеся в первой декаде мая не должны допускать финансовых споров, и тогда, скорее всего, можно будет рассчитывать на помощь и понимание.

Благоприятные дни — среда, воскресенье.

Неблагоприятный день — понедельник.



БЛИЗНЕЦЫ

У кого‑то из Близнецов первой декады июня на это время приходится пик удачи. Кто‑то сумеет выделиться из толпы, кому‑то представится шанс встретить любимого человека, а кто‑то будет просто радоваться жизни. У остальных Близнецов неделя противоречивая — тут есть и неприятности, и победы. Короче говоря, многое будет зависеть и от вас, и от складывающихся обстоятельств, которые при умелом подходе все же можно будет повернуть себе на пользу.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



РАК

Благоприятная неделя для Раков ­июня и первой декады июля. Разумеется, вы не станете сидеть сложа руки, когда можно переделать кучу дел. Но лучше попробуйте по‑другому взглянуть на жизнь вообще и на свои семейные отношения в частности. Постигнув истину, человек меняет свою жизнь. Заметьте, свою, но не чужую. Однако рожденным во второй декаде июля намного труднее окажется осознавать это.

Благоприятные дни — среда, воскресенье.

Неблагоприятный день — суббота.





ЛЕВ

Неделя плодотворная для августовских Львов, поэтому есть все основания полагать, что все пойдет если не как по маслу, то с попутным ветром. Распределите свои силы и время целенаправленно. Выходные непременно посвятите людям, близким по духу, или планированию будущего. У родившихся в июле не все будет столь радужно — возможны сбои. Заставьте себя настроиться на позитив, и проблемы уменьшатся в размере.

Благоприятные дни — четверг — суббота.

Неблагоприятный день — воскресенье.



ДЕВА

Для сентябрьских Дев это ответственная неделя. Большинство дней подходит как для повышения собственного авторитета в делах карьеры, так и для продвижения своих интересов в кругу семьи или друзей. К тому же вам еще придется побороться с собственной безответственностью, нерешительностью и, что греха таить, ленью. Но зато потом многого можно будет добиться. У родившихся в августе неделя чревата конфликтами и повышенными затратами сил и средств.

Благоприятный день — воскресенье.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



ВЕСЫ

Собранность и умение ненавязчиво все свести к своим интересам сослужат вам на этой неделе добрую службу. Ваши доводы и указания не будут нуждаться ни в каких уточнениях и помогут и в служебных делах, и в хлопотах по дому. Особенно весомым станет ваше слово для детей. Ну а одинокие Весы при первой же возможности попытаются закрутить бурный роман. Родившиеся после 14 октября предпочтут встречи с нужными людьми либо отправятся в дорогу.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — четверг, суббота.



СКОРПИОН

На этой неделе Скорпионы октября и второй декады ноября подсоберутся с мыслями, определятся в желаниях — и все начнет складываться ну просто замечательно. Начало лета пробудит чувства, и вы можете не устоять против соблазна пофлиртовать. А вот родившиеся в первой декаде ноября должны обходить стороной все знаки внимания от незнакомых людей — ничего хорошего, кроме переживаний, знакомства этого периода вам не принесут. И за деньгами также следить не забывайте.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — воскресенье.



