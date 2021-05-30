Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня

|
ОВЕН
Судьба на этой неделе будет благосклонна к рожденным в апреле. На первый план выйдут контакты и встречи. Именно общение способно указать дорогу, которая приведет вас прямехонько к заветной цели. У рожденных в марте не все будет идти так гладко, но и вы сможете заложить фундамент для будущих успехов. Только в эти дни придется приложить намного больше усилий, чем вашим более удачливым соседям по знаку зодиака.
Благоприятные дни — пятница, суббота.
Неблагоприятный день — среда.
ТЕЛЕЦ
Ничто не должно отвлекать Тельцов апреля и второй декады мая от дружеского общения, построения планов на будущее и любования жизнью. Вам будет с кем поделиться своими взглядами, и это еще больше обогатит ваше восприятие. И пусть даже отчасти кое‑что окажется неким самообманом, но только от вас зависит, как вы решите относиться к происходящему. Отнесетесь с улыбкой — и только выиграете от этого. Родившиеся в первой декаде мая не должны допускать финансовых споров, и тогда, скорее всего, можно будет рассчитывать на помощь и понимание.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ
У кого‑то из Близнецов первой декады июня на это время приходится пик удачи. Кто‑то сумеет выделиться из толпы, кому‑то представится шанс встретить любимого человека, а кто‑то будет просто радоваться жизни. У остальных Близнецов неделя противоречивая — тут есть и неприятности, и победы. Короче говоря, многое будет зависеть и от вас, и от складывающихся обстоятельств, которые при умелом подходе все же можно будет повернуть себе на пользу.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
РАК
Благоприятная неделя для Раков июня и первой декады июля. Разумеется, вы не станете сидеть сложа руки, когда можно переделать кучу дел. Но лучше попробуйте по‑другому взглянуть на жизнь вообще и на свои семейные отношения в частности. Постигнув истину, человек меняет свою жизнь. Заметьте, свою, но не чужую. Однако рожденным во второй декаде июля намного труднее окажется осознавать это.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — суббота.
|
ЛЕВ
Неделя плодотворная для августовских Львов, поэтому есть все основания полагать, что все пойдет если не как по маслу, то с попутным ветром. Распределите свои силы и время целенаправленно. Выходные непременно посвятите людям, близким по духу, или планированию будущего. У родившихся в июле не все будет столь радужно — возможны сбои. Заставьте себя настроиться на позитив, и проблемы уменьшатся в размере.
Благоприятные дни — четверг — суббота.
Неблагоприятный день — воскресенье.
ДЕВА
Для сентябрьских Дев это ответственная неделя. Большинство дней подходит как для повышения собственного авторитета в делах карьеры, так и для продвижения своих интересов в кругу семьи или друзей. К тому же вам еще придется побороться с собственной безответственностью, нерешительностью и, что греха таить, ленью. Но зато потом многого можно будет добиться. У родившихся в августе неделя чревата конфликтами и повышенными затратами сил и средств.
Благоприятный день — воскресенье.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
ВЕСЫ
Собранность и умение ненавязчиво все свести к своим интересам сослужат вам на этой неделе добрую службу. Ваши доводы и указания не будут нуждаться ни в каких уточнениях и помогут и в служебных делах, и в хлопотах по дому. Особенно весомым станет ваше слово для детей. Ну а одинокие Весы при первой же возможности попытаются закрутить бурный роман. Родившиеся после 14 октября предпочтут встречи с нужными людьми либо отправятся в дорогу.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — четверг, суббота.
СКОРПИОН
На этой неделе Скорпионы октября и второй декады ноября подсоберутся с мыслями, определятся в желаниях — и все начнет складываться ну просто замечательно. Начало лета пробудит чувства, и вы можете не устоять против соблазна пофлиртовать. А вот родившиеся в первой декаде ноября должны обходить стороной все знаки внимания от незнакомых людей — ничего хорошего, кроме переживаний, знакомства этого периода вам не принесут. И за деньгами также следить не забывайте.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — воскресенье.
|
СТРЕЛЕЦ
В течение всей этой недели Стрельцы ноября и второй декады декабря не должны поддаваться на провокации выяснить отношения с кем бы то ни было. Вы только еще больше расшатаете отношения. Лучше всего заняться работой, причем желательно обойтись без помощников и советчиков. Родившихся в первой декаде декабря неделя заставит посуетиться, и это того стоит — в середине июня вас ожидает взлет.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
КОЗЕРОГ
На этой неделе каждый день непременно находите час‑полтора для себя. Сейчас подходящее время, чтобы позаботиться о своем здоровье и внешнем виде. Все это наилучшим образом отразится на вас. Потратьте один телефонный разговор и договоритесь с близкими или знакомыми на совместное мероприятие — и пользы будет куда больше. Но родившиеся в декабре и во второй декаде января должны еще и чаще отдыхать, так как ваш потенциал в эти дни будет снижен.
Благоприятные дни — вторник, среда.
Неблагоприятные дни — четверг, суббота.
ВОДОЛЕЙ
Весь запас энергии, положительные эмоции и дальнейшие пути к успеху вы должны искать через общение с близкими и любимыми. Но если вы пока одиноки, то не исключено, что в эти дни неведомые силы начнут вас подталкивать к вашей половинке, даже если вы этому сопротивляетесь. У родившихся в январе в воскресенье может нарушиться взаимопонимание: разочарует близкий человек или огорчат дети.
Благоприятные дни — четверг — суббота.
Неблагоприятный день — воскресенье.
РЫБЫ
Неделя неплохая, но у многих из вас к началу лета поиссякнет весь прежний запал, появятся раздражительность и усталость, а навалившиеся домашние проблемы отобьют всякое желание действовать или давать кому‑либо советы. В эти дни вам самим не помешают чужое участие и подсказка, как поступить, чтобы вы смогли разумно обойти то, что вас подстерегает в плане разногласий с близкими. Найдите компромисс, и вам потом не придется тратить время на воссоздание разрушенного.
Благоприятные дни — среда, воскресенье.
Неблагоприятный день — понедельник.
Гороскоп на май 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы