Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа

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ОВЕН
Неделя замечательная, особенно у Овнов марта и первой декады апреля. Мало того что многих из вас удача начнет подстерегать буквально на каждом шагу, так еще вы сами станете одаривать окружающих хорошим настроением, всевозможными знаками внимания, щедрыми комплиментами, а то и подарками. Что ж, ваши близкие будут только рады этому.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
ТЕЛЕЦ
Для Тельцов первой декады мая сложная и ответственная неделя. События этих дней будут прямо или косвенно связаны с домом. Часть разборок можно будет вычеркнуть сразу. Для этого надо прекратить в этот период выяснять отношения, которые пока не изменить. А с другой стороны, перестаньте цепляться за то, что осталось в прошлом и отжило свой век. У остальных Тельцов неделя спокойная, а если приложить усилия, то благоприятная.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — воскресенье.
БЛИЗНЕЦЫ
Всю неделю вы будете обладать повышенным энергетическим потенциалом, который, скорее всего, выразится в желании с головой окунуться в радости жизни и в общение. И то и другое доставит вам удовольствие и пользу. Чья-то вскользь брошенная фраза может вызвать целую вереницу мыслей и идей. Беритесь за их воплощение, пока карты идут в руки. Но родившихся после 12 июня первая половина недели не располагает к активности.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.
РАК
Пришло время подумать о своем материальном положении. Можно ограничиться давно запланированными покупками — они окажутся удачными. Но есть и другой вариант. Критика в собственный адрес имеет шанс найти отклик в вашем сознании. Финансовая стабильность — большое дело, но вы иной раз пускаетесь в заведомо неоправданные авантюры либо, напротив, из опасения проиграть упускаете выгодные предложения. Проанализируйте, что сделано не так, а что прошло хорошо. Но у родившихся в июне и после 13 июля середина недели не совсем удачная.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
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ЛЕВ
Неделя ответственная. Перемены стучатся в вашу дверь. Сейчас, например, июльские Львы способны укрепить отношения, а августовские — только разорвать их. Соответственно, отстоять свою точку зрения или же отречься от прежних идеалов. Поэтому по некоторым жизненным вопросам в этот период непременно надо определиться. А вот выполнить задуманное можно позже, особенно рожденным в августе.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — среда, суббота.
ДЕВА
Неделя благоприятная и ответственная для Дев сентября. Но желательно, чтобы вы как можно меньше говорили с окружающими и не повелись на чужое мнение. Ведь вы до мельчайших подробностей знаете все свои недостатки, уловки и страхи, из-за которых иной раз, что греха таить, удача обходит вас стороной. Покопайтесь в себе — и вам удастся отыскать струну, способную настроить вас на позитивную волну и какие-то решительные действия. У родившихся в августе возможны срывы при общении с домашними.
Благоприятные дни — среда, суббота.
Неблагоприятный день — вторник.
ВЕСЫ
Неделя благоприятная для Весов сентября. Ваше хорошее настроение станет передаваться тем, кто с вами рядом. А с вами рядом будут близкие по духу люди, с кем вы имеете общие заботы и интересы. Не исключено, что ряды друзей в этот период пополнятся, потому что кто-то перед вами раскроется совсем с другой стороны. Сами вы тоже способны поразить чужое воображение. Весам октября эти дни могут принести как подъемы, так и спады настроения. Причем чем ближе день рождения к 23 октября, тем чаще это будет происходить.
Благоприятный день — вторник.
Неблагоприятный день — четверг.
СКОРПИОН
Неоднозначная неделя для Скорпионов середины знака. То ли из-за упрямства, то ли из-за вредности, но в эти дни вы способны будете раздуть из мухи слона. Смотрите, чтобы амбиции не одержали верх над здравым смыслом. У остальных Скорпионов первая половина недели очень даже неплохая. Но с четверга, похоже, скорпионий нрав проявится и у вас, хотя куда в меньшей степени, чем у рожденных в первой декаде ноября.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — пятница.
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СТРЕЛЕЦ
Неделя благоприятная для Стрельцов декабря. Удача на вашей стороне, и пора позаботиться о своем будущем. Например, продвинуться в карьере. Но это не все — вы способны одновременно сочетать дела и бурную личную жизнь. А посему, подключив обаяние и красноречие, вы сможете добиться, чтобы у ваших ног было немало поклонниц или поклонников. Но рожденным в ноябре эти дни могут принести разочарования и обиды.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — вторник.
КОЗЕРОГ
Если Козероги декабря и первой декады января не замкнутся в своих мыслях и не начнут искать недостатки в других, то с удивлением обнаружат, что судьба старается подать знаки в виде случайных встреч, странных высказываний близких. Будьте внимательны и пробуйте своевременно разгадывать эти головоломки — есть шанс изменить жизнь или измениться самому. Вот только Козерогам второй декады января это сделать будет сложно, так как вы будете заняты решением насущных проблем и финансовых вопросов, которые, как назло, в эти дни не будут решаться.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятный день — пятница.
ВОДОЛЕЙ
Начало недели для январских Водолеев благоприятное, но дальше вас будто бы подменят и вы начнете спорить со всеми подряд. Особенно ярыми спорщиками могут оказаться Водолеи первой декады февраля. Угомонитесь, сейчас не то время, чтобы отстаивать свою точку зрения. Зато у родившихся во второй декаде февраля со среды наступит неплохое время. И, похоже, найти ключик к сердцам слушателей вам не составит труда.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
РЫБЫ
Сложная для Рыб февраля неделя. Душевный баланс нарушен и кренится в сторону обиды, раздражения и беспокойства. Не исключено, что вы в очередной раз взвинчиваете себя. Либо, сознавая в глубине души, что в чем-то не правы, не хотите признать этого. Поспешите снять какое бы то ни было напряжение, поскольку сейчас любой срыв только усугубит ситуацию. У Рыб марта эти дни диаметрально противоположны по содержанию. Вы всем довольны и вас все устраивает.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — четверг.
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