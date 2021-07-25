Гороскоп на неделю с 26 июля по 1 августа

ОВЕН

Неделя замечательная, особенно у Овнов марта и первой декады апреля. Мало того что многих из вас удача начнет подстерегать буквально на каждом шагу, так еще вы сами станете одаривать окружающих хорошим настроением, всевозможными знаками внимания, щедрыми комплиментами, а то и подарками. Что ж, ваши близкие будут только рады этому.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.



ТЕЛЕЦ

Для Тельцов первой декады мая сложная и ответственная неделя. События этих дней будут прямо или косвенно связаны с домом. Часть разборок можно будет вычерк­нуть сразу. Для этого надо прекратить в этот период выяснять отношения, которые пока не изменить. А с другой стороны, перестаньте цепляться за то, что осталось в прошлом и отжило свой век. У остальных Тельцов неделя спокойная, а если приложить усилия, то благоприятная.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятный день — воскресенье.



БЛИЗНЕЦЫ

Всю неделю вы будете обладать повышенным энергетическим потенциалом, который, скорее всего, выразится в желании с головой окунуться в радости жизни и в общение. И то и другое доставит вам удовольствие и пользу. Чья-то вскользь брошенная фраза может вызвать целую вереницу мыслей и идей. Беритесь за их воплощение, пока карты идут в руки. Но родившихся после 12 июня первая половина недели не располагает к активности.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — вторник.



РАК

Пришло время подумать о своем материальном положении. Можно ограничиться давно запланированными покупками — они окажутся удачными. Но есть и другой вариант. Критика в собственный адрес имеет шанс найти отклик в вашем сознании. Финансовая стабильность — большое дело, но вы иной раз пускаетесь в заведомо неоправданные авантюры либо, напротив, из опасения проиграть упускаете выгодные предложения. Проанализируйте, что сделано не так, а что прошло хорошо. Но у родившихся в июне и после 13 июля середина недели не совсем удачная.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.





ЛЕВ

Неделя ответственная. Перемены стучатся в вашу дверь. Сейчас, например, июльские Львы способны укрепить отношения, а августовские — только разорвать их. Соответственно, отстоять свою точку зрения или же отречься от прежних идеалов. Поэтому по некоторым жизненным вопросам в этот период непременно надо определиться. А вот выполнить задуманное можно позже, особенно рожденным в августе.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — среда, суббота.



ДЕВА

Неделя благоприятная и ответственная для Дев сентября. Но желательно, чтобы вы как можно меньше говорили с окружающими и не повелись на чужое мнение. Ведь вы до мельчайших подробностей знаете все свои недостатки, уловки и страхи, из-за которых иной раз, что греха таить, удача обходит вас стороной. Покопайтесь в себе — и вам удастся отыскать струну, способную настроить вас на позитивную волну и какие-то решительные действия. У родившихся в августе возможны срывы при общении с домашними.

Благоприятные дни — среда, суббота.

Неблагоприятный день — вторник.



ВЕСЫ

Неделя благоприятная для Весов сентября. Ваше хорошее настроение станет передаваться тем, кто с вами рядом. А с вами рядом будут близкие по духу люди, с кем вы имеете общие заботы и интересы. Не исключено, что ряды друзей в этот период пополнятся, потому что кто-то перед вами раскроется совсем с другой стороны. Сами вы тоже способны поразить чужое воображение. Весам октября эти дни могут принести как подъемы, так и спады настроения. Причем чем ближе день рождения к 23 октября, тем чаще это будет происходить.

Благоприятный день — вторник.

Неблагоприятный день — четверг.



СКОРПИОН

Неоднозначная неделя для Скорпионов середины знака. То ли из-за упрямства, то ли из-за вредности, но в эти дни вы способны будете раздуть из мухи слона. Смотрите, чтобы амбиции не одержали верх над здравым смыслом. У остальных Скорпионов первая половина недели очень даже неплохая. Но с четверга, похоже, скорпионий нрав проявится и у вас, хотя куда в меньшей степени, чем у рожденных в первой декаде ноября.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятный день — пятница.



