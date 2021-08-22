Гороскоп на неделю с 23 по 29 августа

ОВЕН

Неделя благоприятная. Вы будете трудолюбивы и неотразимы в своем обаянии. А у кого‑то кроме творчества и любви в эти дни будут еще замешаны и деньги. Другое дело, какие отношения у вас с ними сложатся: то ли вы их заработаете, то ли без сожаления потратите на себя и близких. Но по мере удаления вашего дня рождения от середины знака события будут становиться менее яркими.

Благоприятные дни — вторник — четверг.

Неблагоприятные дни — нет.



ТЕЛЕЦ

Неделя хороша для тех, кто родился в апреле и во второй декаде мая. Вам удастся отдохнуть душой, потому что вы, находясь на волне понимания, не станете выяснять прошлых разногласий. Вы начнете искренне любить своих близких, даже если они капризные, ленивые и вредные. А вот у родившихся в середине знака дом может превратиться в площадку для подготовки к военному параду, где каждый норовит идти не в ногу, а значит, без претензий, хаоса и споров не обойдется.

Благоприятные дни — понедельник, пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — вторник.



БЛИЗНЕЦЫ

Обратите внимание на то, что свою личную жизнь в это время Близнецы мая смогут устроить по высшему разряду. Стоит поманить пальцем — и к вам вернутся даже те, с кем вы разошлись по вашей же вине. Вы сумеете придумать такое оправдание, что оно затмит хороший детективный сценарий. Для Близнецов июня эта неделя сложится иначе. Причем чем дальше ваш день рождения от середины знака, тем более туго станет проходить общение, особенно с домашними.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — понедельник.



РАК

Благоприятная неделя для июльских Раков. Вы окажетесь в авангарде событий, а общение станет для вас энергетической подпиткой и творческим вдохновением. У рожденных в июне неделя неоднозначная. Похоже, она наполнится планами и делами, которые срочно надо решить, но не всегда это вовремя удастся сделать. Не исключены также дополнительные хлопоты или интересы, из‑за чего вы иногда станете ликовать, а иногда — впадать в уныние.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник.





ЛЕВ

У августовских Львов неделя неоднозначная. В вашем окружении не исключены неприятности и претензии друг к другу. Правда, лично у вас всегда найдутся смягчающие вину обстоятельства. Возможность выговориться или пожаловаться также снимет накал. Родившиеся в ­июле будут блаженствовать. Ваше сердце станут согревать приятные воспоминания и пьянящие воображение планы. Постаравшись, вы сумеете наверстать упущенное или добиться того, чего так жаждет ваша душа.

Благоприятные дни — среда.

Неблагоприятные дни — пятница, воскресенье.



ДЕВА

У сентябрьских Дев неделя плодотворная. Вы сами возьмете на себя дополнительные обязанности в виде «промывания мозгов» своим ближним или серьезной работы над ошибками — это уже для себя. И то и другое получится превосходно. У родившихся в августе, несмотря на период дней рождений, неделя, вероятнее всего, пройдет на спокойной волне, и вы предпочтете узкий круг друзей, нежели шумную компанию.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник.



ВЕСЫ

Эта неделя преподнесет сентябрьским Весам такие сюрпризы, на какие они и не рассчитывали. Не теряйтесь и поспешите воспользоваться подарками судьбы. Правда, иной раз потребуется рискнуть и поддаться авантюризму, на что Весы не всегда способны. А еще можно косвенными наводками и советами привести окружающих к тому, что надо именно вам. А можно поруководить и напрямую. У рожденных в октябре в эти дни возможны и взлеты, и падения, причем вероятность последних значительна, если вы родились в первой декаде октября.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



СКОРПИОН

Неделя ответственная и благоприятная для Скорпионов, родившихся во второй декаде ноября. Многие ваши цели могут быть достигнуты, а планы осуществлены. В общении с людьми вы также окажетесь на высоте. А вот родившимся до 3 ноября в конце недели в контактах придется трудновато. Если учесть, что сами вы не подарок, то представляете, что может получиться! Избегайте конфликтов в общении, и все обойдется.

Благоприятные дни — понедельник.

Неблагоприятные дни — пятница.



