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Источник: СБ Беларусь сегодня
СБ Беларусь сегодня

Гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля

ОВЕН

Овны марта и первой декады апреля будут трудолюбивы и удачливы. Практически все, что задумают в это время, без проблем претворится в жизнь! У Овнов конца знака нечто раздражающее или неприятное появится на горизонте именно на этой неделе, со вторника станут выбивать из колеи неприятности: то работа тормозится, то дома близкие расстроят. Главное — не брать все это в голову. И за деньгами следите.
Благоприятные дни — среда, четверг.
Неблагоприятный день — вторник.

ТЕЛЕЦ

В эти дни Тельцов апреля и первой декады мая примутся доставать служебные проблемы и семейные заботы. На работе не исключены срывы планов буквально на ровном месте, дома возможен конфликт с детьми. Поберегите себя от стрессов, контролируйте эмоции и слова. И лишь у Тельцов конца знака и обстоятельства станут складываться в вашу пользу, и вы найдете нестандартные решения в любой сфере жизни.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.

БЛИЗНЕЦЫ

События для большинства из вас станут складываться именно так, как вам хочется, поэтому поспешите преуспеть в делах. А еще вы просто обязаны посвятить время семье или любимому человеку — ваши отношения могут претерпеть крупные перемены к лучшему. И только Близнецы конца знака с четверга в отношениях с окружающими не обойдутся без столкновений и ссор. Сократите до минимума все контакты со значимыми для вас людьми.
Благоприятный день — среда.
Неблагоприятный день — пятница.
РАК

Для тех из вас, кто заинтересован в карьерном продвижении, девизом на эти дни должно стать слово «активность», поскольку все шансы, которые могут представиться в данный период, потребуют смекалки, хватки и решительности. Ну а кое-где придется и характер показать. Но зато каков будет результат! Также у вас получится преуспеть в воспитании и любви. И, вполне возможно, вы не ограничитесь одним романом. А еще можно обзавестись новыми друзьями или найти покладистого спонсора.
Благоприятные дни — понедельник — вторник, пятница — воскресенье.
Неблагоприятные дни — нет.
ЛЕВ

Высока вероятность того, что не все у вас станет складываться ровно да гладко, возможны неприятности, обман и беспричинно плохое настроение. Общение с близкими тоже потребует нервов и терпения. Заставляйте себя настраиваться на позитивный лад — и проблемы уменьшатся в размере. Обязательно находите время для отдыха, прогулок на свежем воздухе и общения с приятными людьми, именно это поспособствует более быстрому восстановлению сил и нервов.
Благоприятные дни — нет.
Неблагоприятные дни — понедельник, четверг.

ДЕВА

У Дев августа не исключено резкое снижение активности и настроения, поэтому не берите на себя выше своих возможностей. Зато родившиеся в сентябре могут получить поддержку и покровительство от людей, которые действительно способны помочь вам ощутимо изменить вашу жизнь к лучшему. Вы сами тоже будете не промах и к благоприятному стечению обстоятельств добавите собственные решительность, расчетливость и ум. 
Благоприятные дни — вторник, суббота.
Неблагоприятные дни — понедельник, воскресенье.
ВЕСЫ

У Весов сентября и первой декады октября, вероятно, все будет настолько хорошо, что не к чему придраться! Обладая высоким запасом энергии, вы одновременно сможете выполнять сразу несколько дел. Общаясь с людьми, сумеете уговорить и склонить на свою сторону кого угодно. И только Весы конца знака со вторника не всегда смогут находить общий язык с коллегами, близкими и друзьями.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.

СКОРПИОН

В эти дни вы способны безответственно отнестись к своим обязанностям, и тогда со стороны начальства не избежать критики. В то же время у кого-то из вас в данный период могут появиться предложения, которые покажутся вам исключительно благоприятными и выгодными. Однако большинство из них либо нереальные, либо убыточные. Так что будьте осторожны. Потребует внимания и личная жизнь. Не пренебрегайте чужим мнением и чувствами других людей, иначе ничего, кроме упреков, в свой адрес не заработаете.
Благоприятный день — пятница.
Неблагоприятные дни — среда, четверг.
 
СТРЕЛЕЦ

У Стрельцов ноября и первой декады декабря в это время будут и продуктивный труд, и теплые отношения с коллегами по работе, и радостное времяпрепровождение в компании близких и друзей. Для Стрельцов конца знака это сложный период для семейных отношений: либо недовольство друг другом достигнет верхней планки, либо проблемы родных станут вклиниваться в вашу жизнь, а справляться с этим вам будет не под силу.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — пятница.
КОЗЕРОГ

Похоже, вам не будет равных в умении договариваться с людьми и извлекать выгоду из безнадежных ситуаций. Да и в личной жизни сможете развернуться по полной программе: встречи, выяснение отношений, воспитательные мероприятия — все это пойдет на редкость успешно. И только во вторник у Козерогов конца знака проблемы на работе, натянутые отношения с близкими и друзьями. Постоянные требования, предъявляемые друг другу, способны на непродолжительное время сделать вашу жизнь излишне суетливой и напряженной.
Благоприятные дни — пятница — воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
 
ВОДОЛЕЙ

Январским Водолеям желательно не перескакивать с одного занятия на другое. И не позволяйте вскружить себе голову какой-нибудь легкомысленной затеей. Родившиеся в середине знака и с начальством мирно обо всем договорятся, и для любимых отыщется повод сказать о своих неземных чувствах. У Водолеев конца знака продуктивно начало недели. А вот с четверга лучше воздержитесь от активности.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятные дни — среда, пятница.

РЫБЫ

Февральские Рыбы ни на минуту не должны забывать о том, что сейчас в ваших руках находятся ваши будущие успехи и процветание. Поэтому всеми силами поддерживайте в себе желание преуспеть во всех сферах жизни. У мартовских Рыб неделя тоже сложится неплохо, если будете действовать уверенно и четко. Направив в нужное русло имеющуюся в вашем распоряжении энергию, разберетесь со многими проблемами делового или личного характера.
Благоприятные дни — понедельник, вторник, четверг.
Неблагоприятный день — суббота.

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