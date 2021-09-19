Гороскоп на неделю с 20 по 26 сентября

ОВЕН

Наиболее удачной окажется эта неделя у родившихся в первой декаде апреля. Вы многое успеете сделать, ведь работа станет гореть у вас в руках. Общение также пойдет на должном уровне: ваши манеры, доводы и рассуждения вызовут восторг. Остальным Овнам повезет в меньшей степени. Ваше здоровье будет напрямую зависеть от эмоций, а вас, как назло, станут выводить из себя денежные проблемы или близкие люди. В любой ситуации старайтесь сохранять спокойствие.

Благоприятные дни — вторник, воскресенье.

Неблагоприятные дни — четверг.



ТЕЛЕЦ

Тельцы апреля и второй декады мая должны постараться не проморгать удачу. Ваше трудолюбие и творческий подход к делу станут не только основой для упрочения материального положения, но и реальной попыткой самоутвердиться и вырасти в чужих глазах. В личной жизни на вашем счету также может оказаться немало побед. Но по мере приближения вашего дня рождения к середине знака рассчитывать вам придется только на свои силы.

Благоприятные дни — пятница.

Неблагоприятные дни — понедельник.



БЛИЗНЕЦЫ

Неделя благоприятная и ответственная. В этот период закладывается фундамент вашего дальнейшего успеха. Добросовестно выполняйте все условия сделки, заключаемые с судьбой, и она вас в проигрыше не оставит. В отношениях с друзьями, любимыми и детьми будет наблюдаться полная идиллия. Только у родившихся после 12 июня сложным может оказаться понедельник. Ваши отношения будут проходить испытание на прочность.

Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — понедельник.



РАК

Неделя благоприятная для Раков, родившихся в первой декаде июля. Это дни, когда всех любят и не обращают внимания на проблемы. Ракам второй декады июля более или менее важные дела лучше выполнить в первые два дня недели, когда события вокруг будут складываться неплохо, поскольку вторая половина недели сложится проблемно. А вот июньским Ракам даже романтические встречи и общение с близкими и друзьями не доставят удовольствия. Обилие домашних и семейных забот также испортит настроение.

Благоприятные дни — суббота.

Неблагоприятные дни — среда.





ЛЕВ

Возросшее чувство ответственности за близких может подтолкнуть августовских Львов к активным действиям, которые станут выражаться в придирчивом контроле, завышенных требованиях и желании перевоспитывать. Возможно, придется возложить на себя бремя чужих проблем. Не ропщите, вы должны через это пройти. У родившихся в июле неделя благоприятная. Время серьезно подумать о работе. Не исключено, что вскоре вас ожидает либо продвижение, либо перестановка.

Благоприятные дни — вторник.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



ДЕВА

Неделя ответственная. У сентябрьских Дев в данный период общение станет своеобразной подпиткой, и будет наблюдаться активное поглощение знаний, сведений и информации. К тому же выяснить отношения или разрешить конфликт мирным путем для вас окажется важнее, нежели одержать сокрушительную победу. Родившимся в августе в конце недели надо быть начеку. Вы можете совершить непоправимую оплошность. Особенно берегите деньги и мнение о себе.

Благоприятные дни — четверг.

Неблагоприятные дни — суббота.



ВЕСЫ

Неделя удачная для Весов сентября и второй декады октября. Трудно даже представить, что у вас что-то может быть плохо. Но помните: сейчас никто не будет вас подталкивать или помогать. Вы сами управители своих действий. Не хотите заняться собой — поруководите судьбой своих ближних. У Весов середины знака — наоборот. Возьмите на эту неделю отгулы или минимизируйте свои действия, так как многое будет идти вразрез с вашими целями и задачами.

Благоприятные дни — суббота.

Неблагоприятные дни — вторник.



СКОРПИОН

Неделя спокойная для Скорпионов ноября. А если и возникнут какие-либо осложнения, то вы быстро все урегулируете. Выходные — самое подходящее время для задушевных бесед или уединения. Состояние будет благодушное и… ленивое, и нервная система отдохнет основательно. Только октябрьским Скорпионам нужно быть во всеоружии, так как во второй половине недели придется отстаивать не только свою точку зрения, но и финансовое благополучие своей семьи.

Благоприятные дни — суббота.

Неблагоприятные дни — четверг.



