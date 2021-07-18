Гороскоп на неделю с 19 по 25 июля

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ОВЕН
Неделя благоприятная для Овнов марта и первой декады апреля. Ценой небольших усилий вам запросто удастся добиться своего. Хорошее настроение, в котором станут пребывать близкие, лишний раз подтвердит, что вы умеете ладить с людьми, если захотите. Овны второй декады апреля должны успеть завершить важные мероприятия до среды, так как затем обстоятельства будут не на их стороне.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
ТЕЛЕЦ
Тельцам первой декады мая надо избегать каких‑либо разборок и выяснения отношений на этой неделе. Причем не только с близкими родственниками и особенно теми, кто старше вас, но также с друзьями и коллегами. Не лезьте на рожон, иначе неприятностей не оберетесь. Ну а если все же это не удастся, то будьте хотя бы терпимее и спокойнее, чем обычно. Остальным Тельцам это время стоит использовать с максимальной выгодой, поскольку можно достичь успеха в самых разных сферах жизни.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — суббота.
БЛИЗНЕЦЫ
Ход событий на этой неделе полностью в ваших руках. А если точнее, то вы сумеете добиться желаемых результатов посредством контактов и выяснения отношений. Причем вам даже не потребуется никого давить своим мнением или взывать к разуму — с вами согласятся без изощренных нравоучений. Не исключено также, что это вас без проблем удастся кому‑то уговорить. Короче говоря, в общении с близкими вас минуют непонимание, упрямство и раздражительность.
Благоприятные дни — пятница — воскресенье.
Неблагоприятный день — вторник.
РАК
Не сказать, что судьба в эти дни осыплет июльских Раков подарками, но то, что она благоволит, это уж несомненно. По крайней мере, мир в доме и успешное продвижение дел вам на этот период будут предоставлены. Да и поездки или развлечения также пройдут на должном уровне. Так что обижаться вам не придется. Но у Раков, родившихся в июне, нет‑нет да и всплывут финансовые проблемы. И отвертеться не удастся — придется их решать со всей ответственностью.
Благоприятный день — понедельник.
Неблагоприятный день — среда.
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ЛЕВ
Неделя благоприятная для июльских Львов. И даже если не все ваши планы осуществятся, то внутренний голос успокоит вас, подбодрит и пообещает грядущие победы, от чего повысятся самоуверенность и желание не опускать руки. Но кто‑то уже сейчас поймает за хвост золотую рыбку. Львам августа эти дни принесут если не проблемы, то необходимость крутиться как белка в колесе. При этом результат этих акробатических трюков вряд ли будет виден.
Благоприятные дни — понедельник, вторник.
Неблагоприятные дни — суббота, воскресенье.
ДЕВА
Для Дев августа это ответственное время. На повестку дня выйдут партнерские отношения, где понадобится найти общий язык по ряду вопросов, и работа, где вы не будете обделены трудолюбием, а посему сможете разгрести прежние завалы. У Дев, родившихся в сентябре, неделя удачная и обещает хорошее настроение на протяжении всех семи дней. Но следует обратить внимание на самочувствие — перегрузки пока не для вас.
Благоприятные дни — четверг, пятница.
Неблагоприятный день — понедельник.
ВЕСЫ
Умение Весов сентября привлечь к себе внимание будет весьма кстати. В плане карьеры есть вероятность получить многообещающее предложение, в плане любви можно будет найти ключик к сердцам близких и любимых, окружить себя поклонницами или поклонниками. У рожденных в октябре ситуации этих дней могут быть прямо противоположными. Поэтому стоит очень взвешенно анализировать происходящие события, чтобы минимизировать возможные неурядицы. Вы это можете.
Благоприятные дни — понедельник, суббота.
Неблагоприятные дни — четверг, пятница.
СКОРПИОН
Неделя благоприятная для Скорпионов октября и первой декады ноября. Произойдут удачные стечения обстоятельств. Прислушайтесь повнимательнее к собственной интуиции — она даст вам ценные наставления, а то и вообще одарит прозрением, и вы вырветесь из плена иллюзий. Но по мере приближения дня рождения к концу знака подарков станет поменьше, а интуиция начнет подшучивать, иной раз даже с сарказмом. Особенно надо быть начеку с пятницы.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — суббота.
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СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов декабря это приятное и ответственное время. Есть шанс запастись здоровьем и укрепить нервную систему. А также неплохо было бы заняться налаживанием полезных связей и внедрением в жизнь своих задумок, пока ваши мнение и действия способны не только пробить любую стену, но и поднять авторитет. Рожденным в ноябре, наоборот, стоит взять тайм‑аут на эти дни. Эта крайне напряженная неделя отнимет у вас время и силы, а результата вы не получите.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятные дни — вторник, среда.
КОЗЕРОГ
Козерогам декабря и первой декады января эти дни благоприятствуют. Тем не менее стоит стать более расторопными и рассудительными, постигнуть искусство общения, лавируя и приспосабливаясь к обстоятельствам. И тогда вы останетесь довольны полученными результатами. Но родившимся во второй декаде января лучше избегать активности. Вряд ли вам что‑нибудь удастся сделать либо это будет стоить слишком больших нервных напряжений.
Благоприятный день — четверг.
Неблагоприятный день — понедельник.
ВОДОЛЕЙ
Неделя непростая и ответственная для рожденных в феврале. Положитесь в эти дни только на себя и не будьте излишне доверчивы к чужим посулам и обещаниям. Зато у Водолеев января это очень интересное и перспективное время. Не сидите и не довольствуйтесь имеющимся, а берите бразды в свои руки, и тогда многое может измениться в нужном для вас направлении.
Благоприятный день — суббота.
Неблагоприятный день — понедельник.
РЫБЫ
Февральским Рыбам придется взять в союзники выдержку и терпение, ибо ситуация может складываться так, будто проходит испытание на прочность. Но, как назло, вы совсем не готовы для подобного экзамена — расслабленность, вялость, трудно сосредоточиться и совершенно не хочется держать себя в руках. По мере приближения вашего дня рождения к марту напряжение будет стихать, а вы станете более расположены к контактам и физической работе. Так, у рожденных в марте эти дни удачны и плодотворны. Постарайтесь сделать задел на будущее.
Благоприятные дни — понедельник, пятница.
Неблагоприятный день — вторник.
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