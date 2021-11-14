Гороскоп на неделю с 15 по 21 ноября

ОВЕН

У большинства Овнов это благоприятная неделя. Вот только у рожденных в первой декаде апреля хоть и начнется неделя на подъеме, но уже во вторник обстоятельства принесут хлопоты. Не волнуйтесь — со среды вы даже не заметите, как ловко расправитесь с делами. Начнет везти вам и на приятных собеседников. Однако не стоит обсуждать только те темы, которые волнуют лично вас. Сами тоже делитесь опытом и советами.

Благоприятные дни — понедельник, суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.



ТЕЛЕЦ

На этой неделе будьте готовы к постоянной смене событий. Это может привести к плохому самочувствию, поэтому старайтесь не допускать любых перегрузок и соблюдайте режим дня. Зато в карьерных делах есть шанс преуспеть, хотя для некоторых из вас сделать это будет труднее, чем вы рассчитывали. В личной жизни своим участием, вниманием и мягкостью вы сможете сгладить все прежние шероховатости.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, пятница.



БЛИЗНЕЦЫ

Вы будете бодры и активны, быстрее обычного станете находить единственно верное решение даже в довольно скользких или сложных ситуациях. Ну а в личной жизни у вас получится вдохнуть страсть в увядшие партнерские отношения, порвать отжившие связи, завязать новый роман или изменить поведение отбившегося от рук ребенка. Главное — использовать имеющиеся шансы.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница — воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

Для июньских Раков это время повышенных затрат сил и средств, поэтому продумывайте каждый свой шаг и тщательно подходите к планированию дел. Рожденным же в июле в эти дни удастся найти разумные решения тех деловых и семейных проблем, которые давно не дают вам покоя. Причем сейчас чем более изобретательны вы будете, тем более интересные и неожиданные выходы из создавшегося положения у вас отыщутся. Ну а поговорив начистоту с кем‑либо из близких, вы сможете снять напряжение и душевную тяжесть. И лишь в понедельник лучше умерить активность.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — понедельник.





ЛЕВ

Для Львов августа это не слишком удачная неделя. Эти дни больше подходят для отдыха, неспешного анализа обстановки и раздумий в уединении, но ни в коем случае не для выяснения отношений. Зато у рожденных в июле и в активности не будет недостатка, и в контактах — мир да любовь. А если что и случится, то вы сможете быстро поменять свои планы и приоритеты или умело мобилизуете резервные силы и инициативу.

Благоприятный день — понедельник.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



ДЕВА

Для рожденных в августе это сложная неделя. Уже со вторника вам даже может показаться, что вы теряете контроль над ситуацией. Действительно, трудно сохранять спокойствие, когда окружающие пытаются все делать по‑своему, не обращая внимания ни на ваши советы, ни предостережения. Дев сентября ожидают благоприятные и во многом успешные дни, которые нужно постараться использовать с максимальным эффектом.

Благоприятные дни — среда, четверг.

Неблагоприятный день — пятница.



ВЕСЫ

Начало недели большинству Весов может принести проблемы. Зато потом у рожденных в сентябре многое будет складываться вполне успешно. Вы станете видеть более удачные ходы и своевременно анализировать допускаемые ошибки. Не помешает также подумать над тем, как сделать свою жизнь лучше — может появиться ценная идея. Для октябрьских Весов эти дни более неоднозначны. Поэтому для достижения тех же результатов, что и у ваших соседей по знаку, придется приложить усилия.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — понедельник, вторник.



СКОРПИОН

У большинства Скорпионов ноября удачная неделя. Во‑первых, энергии будет через край. Во‑вторых, в связи с днями рождения, судьба захочет порадовать Скорпионов второй декады ноября новыми успехами и перспективами. Главное, чтобы вы с умом распорядились предоставленным шансом красиво выделиться на чужом сером фоне. Рожденные в октябре, к сожалению, будут довольствоваться совершенно иным. Вас могут ожидать сбои и задержки как в работе, так и в личной жизни, особенно в середине недели.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



