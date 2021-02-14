Гороскоп на неделю с 15 по 21 февраля

ОВЕН

Родившиеся в марте играючи справятся со всеми своими делами. Овнам апреля на протяжении всей недели надо быть более активными, если они заинтересованы в укреплении материального достатка. Им будут рады в любом обществе, а со своими близкими они проживут эти дни душа в душу! Только рожденным во второй декаде апреля нужно поспешить, так как со следующей недели на успехи будет сложно рассчитывать.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — нет.



ТЕЛЕЦ

Для многих из вас начался период проблем и перечеркнутых планов, и кому-то даже может показаться, что вы попали в полосу беспросветного невезения. Однако главная причина кроется все-таки в вас самих! Так что приучайте себя смотреть на мир попроще, а к людям относитесь помягче. Для Тельцов второй декады мая неделя сложится получше, ведь к работе вы подойдете с вдохновением, а действия будут взвешенными и продуманными.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятные стечения обстоятельств будут сопутствовать майским Близнецам. Вы ярко проявите себя в искусстве властвовать над людьми, почерпнув из этого массу выгоды или удовольствия. Тем, кто родился в первой декаде июня, в середине недели надо стараться подстроиться под ситуацию, а не переломить ее. К выходным многое урегулируется само собой. Близнецам второй декады июня придется изрядно потрудиться, чтобы не упасть в грязь лицом на карьерном поприще.

Благоприятные дни — понедельник, вторник, суббота, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.



РАК

Будьте активны в делах и налаживайте контакты с окружением, пока люди благосклонно расположены к общению с вами. Благодаря этому вы решите ряд своих проблем. И только у Раков конца знака могут резко снизиться жизненные силы, так что перемены пока не для вас. Учитывайте и то, что ваше поведение в эти дни может вызвать подозрение в неискренности, хотя вы ничего такого и не имели в виду.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятный день — вторник.







ЛЕВ

Июльские Львы на данный период смело могут планировать важные дела и сложные переговоры. Но особенно удачно станут складываться семейные отношения. Вы способны о многом договориться или подтолкнуть кого-то из членов семьи на решительные перемены для их же блага. Те, кто родился в августе, не обойдутся без служебных проблем и пререканий с домашними. Но все смягчится, если к делам отнестись добросовестно, а в общении с близкими почаще идти на уступки.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятный день — среда.



ДЕВА

Августовским Девам со среды сложно будет понять, что же именно хотят от вас окружающие. И тут главное — спокойно разобраться в ситуации. У родившихся в зените знака до пятницы все станет складываться ровно да гладко, только в субботу заставьте себя настроиться на позитивный лад, и проблемы уменьшатся в размере. Девы конца знака не будут обделены работоспособностью, отличным настроением и умением находить общий язык с окружением.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятный день — суббота.



ВЕСЫ

Эти дни одарят Весов сентября и первой декады октября взаимопониманием с близкими и удачными стечениями обстоятельств. Но ближе к выходным общение начнет раздражать, да и здоровье может ухудшиться. Хорошо организованный отдых способен быстро снять накопившуюся усталость. У Весов конца знака в начале недели партнерские отношения дадут сбой. Со среды ситуация значительно улучшится и вы найдете взаимопонимание.

Благоприятные дни — пятница, воскресенье.

Неблагоприятный день — вторник.



СКОРПИОН

Для многих из вас эта неделя непродуктивна, поэтому в ваших интересах отсидеться, а не стараться переделать массу дел, которые, кстати, как снежный ком свалятся именно в эти дни. Это касается не только работы, но и любви. Октябрьские Скорпионы должны постараться воспользоваться тем, что смогут за версту увидеть проблемную ситуацию. У Скорпионов ноября произойдет спад, и сколько бы стараний они ни прилагали — увы, дела, скорее всего, так и не сдвинутся с мертвой точки.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — среда, четверг.



