Гороскоп на неделю с 12 по 18 июля

ОВЕН

Овны первой декады апреля прекрасно станут чувствовать, где и когда уместно спорить, а где лучше промолчать или перевести разговор в другое русло. При такой тактике поведения очень плодотворным может оказаться деловое сотрудничество. Да и в личной жизни ситуация начнет складываться явно в вашу пользу. Для Овнов марта и второй декады апреля эти дни противоречивы. Подойдите к планированию дел на эту неделю с большей тщательностью, чем обычно.

Благоприятный день — среда.

Неблагоприятные дни — четверг, пятница.



ТЕЛЕЦ

Тельцы первой декады мая должны стараться без особых переживаний отнестись к временному невезению на этой неделе. Подходите к вопросу по‑философски. По крайней мере, как приятно позже вам будет вспоминать о том, как мудро вы расправились с проблемами. Не бойтесь трудностей и умело преодолевайте препятствия — только так можно ощутить вкус победы. У остальных Тельцов это благоприятные дни, поэтому не сидите сложа руки, а действуйте.

Благоприятные дни — нет.

Неблагоприятные дни — вторник, суббота.



БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе ваши сладкоречивые высказывания порадуют не одну душу и вы бескорыстно подарите людям хорошее настроение. С трудолюбием в данный момент также все в полном порядке. Вы готовы будете работать в ударном темпе, особенно если посчитаете, что то, ради чего вы так выкладываетесь, заслуживает такого усердия. И действительно ваши старания полностью оправдают себя. Только у рожденных в конце знака первая половина недели может не заладиться, поэтому перенесите важные дела на окончание недели.

Благоприятные дни — пятница, суббота.

Неблагоприятные дни — вторник, среда.



РАК

Эта неделя благоприятна для решения и финансовых, и домашних вопросов. Руководствуясь тем, что бытовые проблемы вбивают клин в семейные отношения, подумайте сообща, как облегчить домашнюю работу, купив, например, какое‑нибудь техническое чудо. Ну а можно просто порадоваться тому, что в доме мир и спокойствие, а маленький знак внимания приносит всем большие положительные эмоции.

Благоприятные дни — вторник, среда, воскресенье.

Неблагоприятные дни — нет.





ЛЕВ

В понедельник июльские Львы должны четко определить круг самых важных дел, которые надо успеть выполнить в ближайшее время. И ничего страшного, если поначалу он покажется вам необъятным. Кому как не вам следует поднапрячься и поспешить разобраться со всеми делами, пока карты еще идут в руки. У Львов августа неделя может сложиться иначе, так как вы будете уставать больше обычного и выполнение даже простого дела может затянуться на несколько дней.

Благоприятный день — пятница.

Неблагоприятные дни — вторник, воскресенье.



ДЕВА

Неделя сложится благоприятно для рожденных в сентябре. Правда, для этого надо, чтобы ни к вам, ни от вас не просочилась никакая двусмысленная информация — вы же не хотите разбираться в сплетнях или тратить силы на их опровержение. У Дев августа под неустанным контролем должно находиться здоровье, так как обстоятельства и окружающие потребуют чрезмерных трат сил и времени.

Благоприятный день — суббота.

Неблагоприятный день — среда.



ВЕСЫ

У Весов сентября благоприятный период набирает обороты. У вас улучшается настроение, а совместное обсуждение планов предрекает их скорое осуществление. Но не стоит в конце недели предаваться одним лишь развлечениям. Вложите частичку души в дело — и ошеломляющие результаты не заставят себя долго ждать. У Весов октября неделя не такая ровная — возможны сбои, задержки либо обиды. Сосредоточьтесь на успехе — и вы не заметите, как проскочите проблемные дни.

Благоприятный день — четверг.

Неблагоприятные дни — пятница, суббота.



СКОРПИОН

У Скорпионов октября и второй декады ноября имеется возможность преуспеть на служебном поприще. И первое, что следует сделать, так это одержать верх над собственной ленью. Иначе вы впустую растратите благоприятное стечение обстоятельств. Выходные подарите семье. У Скорпионов середины знака эти дни потребуют полной самоотдачи и вдохновения, так как встречный ветер неурядиц может помешать… Наберитесь терпения, еще несколько недель — и ситуация изменится.

Благоприятные дни — понедельник, пятница.

Неблагоприятный день — среда.



