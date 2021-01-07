Гороскоп на 9 января

Овен
В этот день Вы сможете проявить свои способности. Приняв решение, не подвергайте его сомнению – первый вариант окажется верным. В финансовых вопросах проявите сдержанность: траты должны быть оправданными. Не общайтесь с незнакомыми людьми, возможна агрессия с их стороны.
Телец
Будьте готовы к возникновению непредвиденных ситуаций, которые потребуют принятия оперативных решений. В зону риска особенно попадают поездки на автомобиле. В пути могут произойти неприятности: происшествия, поломки транспорта и задержки.
Близнецы
Сегодня Вы многое успеете сделать, если не будете ставить перед собой чересчур сложных задач. В конце дня звезды советуют активнее расширять круг знакомств, не отказываться от приглашений, посещать дружеские вечеринки. Там Вы можете познакомиться с интересными людьми.
Рак
К новым возможностям заработать отнеситесь с осторожностью – есть опасность потерь. Выяснять отношения с теми, кто вам дорог, не следует. Хорошее время для дружеского общения. Укрепятся союзы, в которых у супругов большая разница в возрасте.
Лев
Возможно получение важной информации. Планы, составленные в этот день, будет легко осуществить в дальнейшем. Вечером старайтесь избегать рискованных ситуаций, заключения сделок. Возможно многообещающее знакомство.
Дева
Сегодня не исключены ссоры и мелкие бытовые неурядицы. Старайтесь меньше обсуждать свои дела с малознакомыми людьми. Тем не менее, на работе возможно повышение или увеличение зарплаты. Хорошее время для занятий домашними делами, благоустройства своего жилья.
Весы
Посвятите этот день улаживанию мелких рабочих и бытовых дел, которые были отложены в долгий ящик. Если же собрались в отпуск, сейчас хорошее время для дальних поездок. Удачный период для новых знакомств. А вот начинать ремонт пока не стоит. Возможен крупный разговор с партнером по браку, после которого отношения укрепятся.
Скорпион
Не стоит брать на себя слишком много, иначе рискуете выдохнуться уже к середине дня. Возможно, придется задействовать старые связи. В некоторых моментах Вам сложно будет найти общий язык с людьми. Стоит поискать компромисс.
Стрелец
Многим Стрельцам придется взять на себя часть чужих дел. Можно помочь, однако не следует позволять садиться себе на шею. Вечером кому-то из родственников может захотеться выяснить отношения. Не поддавайтесь на провокации. Этот день удачен для любовных отношений и романтических знакомств.
Козерог
Звезды советуют больше внимания уделять поддержанию имеющихся и налаживанию новых партнерских связей. На первый план может выйти забота о денежных делах и служебной репутации. Тем, кто находится в поиске подработки, следует развить деловую активность.
Водолей
На все дела сейчас придется затрачивать энергии и времени гораздо больше, чем Вы рассчитываете. Хорошее время для того, чтобы работать в коллективе единомышленников. Отношения с близкими, коллегами, возлюбленными или детьми будут складываться гармонично. Звезды рекомендуют подумать о смене имиджа, что благоприятно повлияет и на служебные отношения, и на личную жизнь.
Рыбы
В данный день грамотно распределяйте нагрузку, иначе к вечеру произойдет такой упадок сил, что Вам придется забыть о своих планах. Сейчас в Ваших советах и участии будут нуждаться друзья или родственники. Если задумали крупную покупку, сделайте ее.
Гороскоп на январь. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.
Гороскоп на январь для знака Зодиака Овен
Гороскоп на январь для знака Зодиака Телец
Гороскоп на январь для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп на январь для знака Зодиака Рак
Гороскоп на январь для знака Зодиака Лев
Гороскоп на январь для знака Зодиака Дева
Гороскоп на январь для знака Зодиака Весы
Гороскоп на январь для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп на январь для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп на январь для знака Зодиака Козерог
Гороскоп на январь для знака Зодиака Водолей
Гороскоп на январь для знака Зодиака Рыбы