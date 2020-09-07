Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.12
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 9 сентября

Гороскоп на 9 сентября


Овен

Спокойный день, никаких активных действий звезды Вам не сулят. Постарайтесь сегодня не принимать никаких решений, возьмите паузу на раздумья, чтобы определиться с целями и потребностями. Есть риск быть обманутым сегодня, проявите внимательность и осторожность.

Телец

Сегодня Вам следует быть сдержанным в обсуждениях и спорах, есть риск наговорить с горя лишнего. Однако высокий энергетический потенциал, который будет Вашим спутником в ближайшее время, поможет противостоять любым напастям в Вашу сторону. Не стоит полагаться на помощь окружающих, рассчитывайте только на свои силы.

Близнецы

Любые начатые дела сегодня увенчаются успехом. Займитесь тем, к чему у Вас лежит душа, не стоит ломать голову над какими-то проблемами, отложите решение сложных вопросов на потом. Сейчас благоприятное время для того, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил.

Рак

Сегодня звезды благосклонны к Вам. Никаких неожиданных неприятностей не предвидится, а наоборот на горизонте появятся интересные повороты судьбы, которые даже могут изменить будущее в лучшую сторону. Удачное время для новых знакомств, судьбоносных встреч и ярких романтических впечатлений.

Лев

Удача ждет Вас на профессиональном поприще. Благоприятное время для деловых контактов, сделок. Но не стоит забывать и близких. Проявите больше внимания и заботы по отношению к любимому человеку, иначе ссор не избежать.

Дева

Сегодня Вам будет сложно сконцентрироваться на делах, требующих внимательности и терпения. Возможны неожиданные события, которые будут способны изменить привычный ход событий в Вашей жизни. Постарайтесь сохранять равновесие и уверенность в своих силах.

Весы

Покой Вам только сниться. День повышенной агрессии и борьбы противоположностей. Возможно обострение конфликтов между близкими людьми. Постарайтесь держать себя в руках и направлять свою энергию на подавление негативных эмоций.

Скорпион

Чтобы добиться желаемых результатов, сегодня Вам придется проявить максимум активности. Хорошее время для налаживание нужных контактов, заключения долгосрочных сделок. Не забывайте заботиться о своем здоровье, избегайте стрессовых ситуаций.

Стрелец

Проявите решительность и хватку, и удача в делах Вам улыбнется. День полон новых интересных перспектив как в профессии, так и в личной жизни. Дерзайте!

Козерог

Проявите внимательность в принятии важных решений, не делайте необдуманных шагов. Неформальное общение будет приятным. Вы услышите массу комплиментов и просто добрых слов. Возможно, о себе напомнит человек, с которым вам интересно общаться. Это благоприятный период для романтических знакомств и свиданий.

Водолей

В этот день у вас все будет получаться. Коллеги окажут Вам необходимую помощь и поддержку в осуществлении поставленных целей. Девиз сегодняшнего дня – общение. Добиться успеха Вам помогут связи и знакомства.

Рыбы

Вы слишком критичны к себе. Не ставьте перед собой недосягаемых целей, постарайтесь радоваться малому. Хорошие новости и приятные сюрпризы ждут Вас со стороны близких людей. Отличное время для того, чтобы потратить деньги на развлечения.

Гороскоп на сентябрь 2020 года для всех знаков Зодиака на счастье, удачу и здоровье



Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Телец на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рак на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Лев на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Дева на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Весы на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Козерог на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Водолей на сентябрь 2020 года
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы на сентябрь 2020 года
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
В Гродно вынесен приговор мужчине, от побоев которого скончалась его пятимесячная дочь
Теннис. Герасимов не смог пробиться в основную сетку турнира в Австрии
Авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты по маршруту Минск – Рига с 14 сентября
Савиных: протесты в Беларуси были тщательно спланированы и координировались из-за рубежа
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с маршруткой в Логойском районе
Врач-диетолог рассказал, как побороть вечернюю тягу к сладкому
Предприятия "Беллесбумпрома" рассчитывают заключить долгосрочные контракты на поставки в США
Ефремова признали виновным в смертельном ДТП
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Учения «Славянское братство – 2020» пройдут на полигоне Брестский
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Портрет женщины без ребенка
Макей и глава МИД Нидерландов обсудили ситуацию в Беларуси и перспективы ее развития
В Рогачевском районе бесправник насмерть сбил пожилого пешехода
В Ивановском районе сотрудники милиции нашли потерявшегося ребенка-инвалида в пяти километрах от дома
Андрейченко в АСЕАН: Беларусь была и остается надежным мостом между Востоком и Западом
В Египте обнаружили таинственное захоронение
Погода 9 сентября: преимущественно без осадков и до 23 градусов тепла
Ученые создали минерал с «настраиваемыми» свойствами
Андрейченко: все большую актуальность в эру постправды и фейковых новостей приобретает информационная безопасность
Яровой рапс в Беларуси убран более чем с половины площадей
Александр Лукашенко дал интервью представителям ведущих российских СМИ
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Подлость и трусость
Президентская библиотека предлагает увидеть Минск в разных ипостасях
ГПК: Родненков и Кравцов задержаны на территории Украины
Китай запустил новый оптический спутник дистанционного зондирования «Гаофэнь-11 02»
12 человек погибли при обрушении шахты в Пакистане
Семья Мацур обживается в новой квартире от ОАО «Новоселки-Лучай» на Поставщине
В Пинском районе планируют построить новую базу отдыха
Новая остановка, безбарьерная среда, продвижение по карьерной лестнице – как помогает власть в регионах
Кормили поросенка, а ели медвежата – видео
Число заразившихся коронавирусом в мире приближается к 27,5 млн
За должность председателя правящей партии Японии поборются три кандидата
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Смелость бежать
Председатель правления ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа»: «Мы работаем в штатном режиме»
Меньше гостей, сокращение расходов на торжество, интерес иностранцев к регистрации брака в Беларуси — как коронавирус изменил свадебную индустрию
Концертный сезон в Брестском театре драмы откроет юбилейный вечер Александра Сосновского
US Open близится к развязке
52-летняя Валерия в молодежном наряде покорила Instagram
Литовские футболисты победили албанцев во втором туре Лиги наций УЕФА
В чемпионате WorldSkills Belarus — 2020 во второй раз посоревнуются в аграрных компетенциях
Полторы сотни предметов быта, ремесел и одежды предков представлены на выставке в Бресте
Члены так называемого координационного совета пытались бежать за границу – получилось не у всех
В деревне Гатовщина Глубокского района введена в строй автоматическая станция по обезжелезиванию воды стоимостью 170 тысяч рублей, выделенных из областного бюджета
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Занимательная физика
В сельхозпредприятиях Гродненщины началась массовая уборка картофеля
Белорусские волейболисты уступили соперникам из Чехии на юниорском ЧЕ в Италии
Сети через реку и незарегистрированное оружие: для инспекторов по охране природы наступила горячая пора
Авторы
СКАНИРУЙТЕ