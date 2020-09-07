Гороскоп на 9 сентября

Овен
Спокойный день, никаких активных действий звезды Вам не сулят. Постарайтесь сегодня не принимать никаких решений, возьмите паузу на раздумья, чтобы определиться с целями и потребностями. Есть риск быть обманутым сегодня, проявите внимательность и осторожность.
Телец
Сегодня Вам следует быть сдержанным в обсуждениях и спорах, есть риск наговорить с горя лишнего. Однако высокий энергетический потенциал, который будет Вашим спутником в ближайшее время, поможет противостоять любым напастям в Вашу сторону. Не стоит полагаться на помощь окружающих, рассчитывайте только на свои силы.
Близнецы
Любые начатые дела сегодня увенчаются успехом. Займитесь тем, к чему у Вас лежит душа, не стоит ломать голову над какими-то проблемами, отложите решение сложных вопросов на потом. Сейчас благоприятное время для того, чтобы как следует отдохнуть и набраться сил.
Рак
Сегодня звезды благосклонны к Вам. Никаких неожиданных неприятностей не предвидится, а наоборот на горизонте появятся интересные повороты судьбы, которые даже могут изменить будущее в лучшую сторону. Удачное время для новых знакомств, судьбоносных встреч и ярких романтических впечатлений.
Лев
Удача ждет Вас на профессиональном поприще. Благоприятное время для деловых контактов, сделок. Но не стоит забывать и близких. Проявите больше внимания и заботы по отношению к любимому человеку, иначе ссор не избежать.
Дева
Сегодня Вам будет сложно сконцентрироваться на делах, требующих внимательности и терпения. Возможны неожиданные события, которые будут способны изменить привычный ход событий в Вашей жизни. Постарайтесь сохранять равновесие и уверенность в своих силах.
Весы
Покой Вам только сниться. День повышенной агрессии и борьбы противоположностей. Возможно обострение конфликтов между близкими людьми. Постарайтесь держать себя в руках и направлять свою энергию на подавление негативных эмоций.
Скорпион
Чтобы добиться желаемых результатов, сегодня Вам придется проявить максимум активности. Хорошее время для налаживание нужных контактов, заключения долгосрочных сделок. Не забывайте заботиться о своем здоровье, избегайте стрессовых ситуаций.
Стрелец
Проявите решительность и хватку, и удача в делах Вам улыбнется. День полон новых интересных перспектив как в профессии, так и в личной жизни. Дерзайте!
Козерог
Проявите внимательность в принятии важных решений, не делайте необдуманных шагов. Неформальное общение будет приятным. Вы услышите массу комплиментов и просто добрых слов. Возможно, о себе напомнит человек, с которым вам интересно общаться. Это благоприятный период для романтических знакомств и свиданий.
Водолей
В этот день у вас все будет получаться. Коллеги окажут Вам необходимую помощь и поддержку в осуществлении поставленных целей. Девиз сегодняшнего дня – общение. Добиться успеха Вам помогут связи и знакомства.
Рыбы
Вы слишком критичны к себе. Не ставьте перед собой недосягаемых целей, постарайтесь радоваться малому. Хорошие новости и приятные сюрпризы ждут Вас со стороны близких людей. Отличное время для того, чтобы потратить деньги на развлечения.
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