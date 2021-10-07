Гороскоп на 9 октября





Овен

Благоприятный день для достижения успеха в различных деловых операциях. Не следует отказываться от выгодного делового предложения, менять место работы или сферу деятельности. Во второй половине дня не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников. Обратите внимание на приметы. Судьба может послать предостережение.

Телец

Первая половина дня будет отмечена неприятными известиями и сюрпризами. Даже достижение задуманных целей может привести в тупик. Вам придется отстаивать свои интересы несмотря ни на что. Во второй половине дня вероятны встречи с доброжелателем или надежным другом, которые помогут выпутаться из неприятностей. Чтобы предупредить обострение проблем, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или ценными бумагами, и определитесь в отношениях с противоположным полом.

Близнецы

Благоприятное расположение звезд позволит вам спокойно заниматься повседневными делами, утвердиться в своем мнении по важным вопросам, проявить свои способности в творчестве, с невероятной легкостью получить то, что раньше казалось недоступным. Возможны финансовые поступления, хотя их сумма вас не устроит.

Рак

День связан с преобразованием космической энергии, приключениями, отстаиванием принципов. Недостаточная активность значительно затруднит реализацию планов и потребует перегруппировки сил. В семье не исключены ссоры, скандалы или травмы. Вам придется более внимательно присмотреться к себе и найти причину возникших недоразумений.

Лев

Первая половина дня благоприятна для всех видов деятельности. Эмоциональный подъем для мужчин-Львов поможет выйти из сложной ситуации. Но для этого придется еще и хорошенько потрудиться. Иначе возможны финансовые потери или разрыв отношений с партнером. Во второй половине дня следует остерегаться ненужных споров, нетерпимости и категоричности.

Дева

Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу – возможна неудача во всех начинаниях. Рассматривайте эти события как очередные испытания на прочность. Не сдавайтесь, трезвая оценка окружающих вас людей, здравый смысл, гибкость в общении помогут вам с честью выйти из ситуации.

Весы

День благоприятный для торговли, приобретения недвижимости. Выгодны покупки, особенно украшения, драгоценности. Во второй половине дня вероятны небольшие проблемы со здоровьем.

Скорпион

Отнеситесь к себе критичнее, возможно, вам придется покаяться перед близкими людьми в своей непорядочности. Проявите гибкость и великодушие: уступите, не давайте страстям увлечь вас в конфликт, избегайте резких, категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах. Уделите внимание детям. Общение с ними восстановит ваш утраченный энергетический потенциал.

Стрелец

Не рекомендуется активность в профессиональной сфере деятельности (расширение связей, начало новых дел), так как удача может покинуть вас в любой момент. Воздержитесь от рекомендаций и советов: многие из них окажутся иллюзорными и нереальными. В отношениях между близкими людьми возможны упреки, ревность. Особенно это касается мужчин-Стрельцов. У женщин может возникнуть общее недомогание или усталость.

Козерог

Следует ограничить активность. Спокойно ведите обыденные дела. Но помните, что недостаток твердости и последовательности во всех делах отрицательно скажется на вашем авторитете. Навестите родственников. Следите за состоянием своего здоровья.

Водолей

День несет негативные тенденции. Жизненный потенциал будет постепенно снижаться. Возможны ухудшение отношений с коллегами, начальством, трудности в общении с друзьями и близкими людьми. В семейных отношениях постарайтесь сохранить равновесие и тактичность.

Рыбы

День будет удачным, если вы с утра определите план действий и тактику поведения. Некоторая нерешительность и растерянность, вызванная неверной информацией или влиянием постороннего человека, может явиться причиной неудач последующих нескольких дней. Полагайтесь исключительно на себя – на интуицию и здравый смысл. Не раскрывайте своих планов даже близким людям. Во второй половине дня вероятно ухудшение настроения и самочувствия.

Гороскоп на октябрь 2021 года для всех знаков Зодиака.