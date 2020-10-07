Гороскоп на 9 октября

Овен
Сегодня можно принимать серьезные решения, которые в дальнейшем могут повлиять на Вашу судьбу. Удачное время для делового общения, переговоров и поездок. Вас могут ожидать новые романтические увлечения. В финансовой сфере желательно придерживаться принципов разумной экономии.
Телец
Сейчас в Вас может проснуться упрямство. Это придется не по вкусу Вашему окружению, и на этой почве возможен конфликт. Толика снисходительности с Вашей стороны по отношению к окружающим может переломить ситуацию. Не стоит затевать важный разговор с родными, особенно со старшими членами семьи.
Близнецы
Повремените с делами, которые вызывают затруднения. Данный период больше располагает к отдыху, нежели к активным действиям. Развивайте свои таланты и не препятствуйте раскрытию возможностей других людей. В личной жизни неприятных неожиданностей и разочарований не предвидится.
Рак
Впереди много дел, и практически со всеми Вы сможете справиться. Постарайтесь ко всему относиться с полной ответственностью, впоследствии это зачтется и принесет дополнительные баллы в Ваш послужной список. Проявите больше внимания и заботы к любимому человеку.
Лев
Составляя планы на этот день, отдайте предпочтение делам, позволяющим получить быстрый результат. Успешно сложатся поездки, встречи, деловые контакты. Одиноким представителям данного знака посчастливиться встретить человека, который принесет в жизнь много ярких впечатлений.
Дева
Период подходит для начала новых дел, рассчитанных на длительный срок. Вы с легкостью будете достигать договоренностей, поэтому заранее подготовьтесь к разговорам с людьми, от которых рассчитываете получить помощь. Не вмешивайтесь в споры, не имеющие к вам прямого отношения.
Весы
День будет наполнен спокойствием, никаких серьезных неприятностей не предвидится. Постарайтесь разнообразить свой досуг и наполнить жизнь яркими красками. Физические нагрузки пойдут на пользу. Если любимый человек начнет проявлять инициативу, спокойно предоставьте ему такую возможность.
Скорпион
В этот день нужно активно действовать и верить в успех. Это прекрасный период для одиноких людей, которые ищут любовь. Больше времени проводите вне стен дома. В этом случае вероятность встретить свою вторую половинку значительно возрастет. Удачно сложатся поездки.
Стрелец
Сейчас Вам необходимо демонстрировать свою решительность. День полон соблазнов и заманчивых возможностей. Если хотите принять верное решение, ориентироваться нужно не на собственные желания, а на интересы любимых людей. Старайтесь не проводить свободное время в уединении.
Козерог
День может сложиться не совсем удачным образом, поскольку будет отсутствовать чувство стабильности и уверенности в собственных силах. Для хорошего самочувствия и настроения имеет смысл идти на уступки окружающим. Постарайтесь хоть чем-то порадовать родных любимых.
Водолей
В этот день предстоит много общаться с коллегами, друзьями, родственниками или знакомыми, но это общение будет приятным. Дела, которые вызывают у Вас раздражение или кажутся сложными, лучше отложить. Уделите повышенное внимание здоровью.
Рыбы
На работе все стабильно. Больше времени и внимания придется уделить близким людям, чтобы сохранить доброжелательную обстановку в доме. Вечером постарайтесь найти занятие, которое даст отдых голове и поможет восстановить ресурсы, затраченные в течение дня.
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