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Гороскоп на 9 ноября


Овен

Этот день благоприятен как для профессиональной деятельности, так и для личных взаимоотношений. Сейчас очень удачное время для того, чтобы отношения с любимым человеком поднять на уровень. А для одиноких представителей данного знака появится шанс познакомиться с близким по духу человеком.

Телец

Сейчас Вы можете проявить себя хорошим стратегом и убедить в своей правоте практически любого, если в этом будет необходимость. Многое сегодня Вам будет даваться гораздо легче, чем обычно. Если намечаете сделать какие-либо приобретения, то лучше не откладывать подобные дела в долгий ящик.

Близнецы

Этот день может оказаться для Вас довольно противоречивым. С одной стороны, Вы будете достаточно активны и полны желания добиться результатов, но с другой, поступающие предложения могут оказаться не такими радужными, какими может показаться сразу.

Рак

Сегодня звезды настоятельно рекомендуют Вам не сидеть сложа руки. Вы можете преуспеть как в работе, так и в других областях своей деятельности, если проявите активность. Вас ожидают приятные встречи или новое романтическое увлечение. Избегайте конфликтов с окружающими людьми.

Лев

Этот день потребует от Вас максимальной концентрации сил. Хоть возникающие вопросы и не будут жизненно важными, но на их решение уйдет много времени, нервов и энергии. На помощь со стороны Вам вряд ли придется надеяться, и весь груз проблем ляжет на ваши плечи.

Дева

Сегодняшний день посвятите семье и домашним делам, отложив все рабочие вопросы на потом. Сейчас вы остро будете чувствовать, что Ваш дом – Ваша крепость. Если Вы еще не встретили спутника жизни, то не исключено, что это произойдет именно сейчас. Только для этого нужно внимательнее присмотреться к окружающим вас людям.

Весы

День пройдет в быстром темпе и окажется насыщенным различными событиями. Придется хорошо потрудиться. Но если что-то Вам сейчас не удается сделать, не пытайтесь прыгнуть выше головы. И еще: будьте внимательнее к своим любимым.

Скорпион

Вас ожидает невиданный всплеск энергии. Вы сможете на своем пути свернуть любые горы, если только во всем проявите выдержку и целеустремленность. Сейчас не разменивайтесь по мелочам, а выберите одно направление и четко следуйте ему. Переговоры, договоры и подписание важных бумаг должны пройти на высоком уровне.

Стрелец

Не загружайте себя никакими проблемами, особенно чужими. Возможно, поступят интересные деловые предложения от старых знакомых, но с ответом стоит повременить, так как все еще не один раз поменяется. Сегодня будьте особенно внимательны к самочувствию.

Козерог

В этот день вы должны проявить себя хорошим и ответственным работником. Не стойте упрямо на своем, но и не позволяйте жестко собою руководить. Остерегайтесь смешивать личные и деловые отношения. Конец дня посвятите семье и домашним заботам.

Водолей

Не стройте на данный день серьезных планов, не давайте обещаний своим деловым партнерам, а также не берите кредиты, так как обстоятельства могут складываться не слишком благоприятным образом. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей.

Рыбы

Используйте этот день для усердной работы ради своих интересов. Возможен визит к начальству, обсуждение ваших полномочий, карьерных и материальных вопросов. В личной жизни так же возможны перемены к лучшему.

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