Гороскоп на 9 мая





Овен



Звезды предупреждают - удача может отвернуться от Вас в любой момент, так что лучше закончить ранее начатые дела. Избегайте резких суждений и высказываний, о которых потом придется жалеть. Звезды не советуют рассчитывать на успех и в любовных делах. Отношения между партнерами скорее всего обострятся, всплывут старые обиды, проблемы, возможны упреки, ревность.

Телец

День благоприятный для творческой деятельности, активного отдыха на свежем воздухе. Посвятите его самоуглублению, самообразованию. Поездки и путешествия противопоказаны. Следует ограничить свои траты, так как на скорые поступления рассчитывать не приходится – впереди вас ждет много преград и препятствий.

Близнецы

День может оказаться очень напряженным, поэтому гороскоп на сегодня советует тщательно обдумывать все свои действия. Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми, хотя в такой ситуации будете виноваты Вы сами. Не исключено, что семье не хватает Вашего внимания, попробуйте этот недостаток компенсировать.

Рак

День отмечен возрастанием духовных и творческих возможностей. Благоприятное время для осуществления самой заветной мечты. Не исключен неожиданный поворот событий. Не забывайте о полноценном отдыхе для души и тела.

Лев

Будьте осторожны в обращении с финансами – возможны внезапные и не совсем оправданные расходы. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег между партнерами по браку. У многих представителей данного знака вероятна потеря ценностей, которые важнее денег.

Дева

Духовное обновление женщин-Дев. Возрастет их личное обаяние, склонность влиять на людей. У мужчин-Дев избыток энергии может вызвать неудовлетворенность достигнутыми результатами или стремление к реорганизации всего уклада жизни.

Весы

День любви, отказа от суетных мелочей, перехода на новый круг развития. Расположение звезд сулит удачу. Вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими друзьями. Семейный досуг укрепит уверенность в себе и успокоит.

Скорпион

Звезды обещают удачу Скорпионам. Неплохое время для занятий спортом и изучения иностранных языков. Следует рассчитывать на то, что ваше обаяние найдет отклик у представителей противоположного пола.

Стрелец

Начало дня будет сопряжено с серьезными провокациями, приключениями или неожиданностями, которые окажутся далеко не приятными. Избегайте резких, категоричных высказываний или разговора на повышенных тонах. Проявите гибкость и великодушие: уступите, не давайте страстям увлечь Вас в конфликт.

Козерог

Неблагоприятны любые физические нагрузки или напряженная умственная работа. Влияние людей, с которыми Вам предстоит общаться, может оказаться так велико, что Вы попадете под их зависимость. Женщинам-Козерогам следует остерегаться романтических приключений, которые могут иметь нежелательные последствия.

Водолей

День благоприятный для активного отдыха, например прогулки по парку. Вашим близким необходимы внимание и нежность. Во второй половине дня вероятны приход гостей или известие, которое осложнит взаимоотношения в Вашей семье. Будьте готовы к серьезным проблемам. От Вас потребуются сила убеждения, красноречие и убежденность в своей правоте.

Рыбы

Посвятите этот день детальному рассмотрению своих жизненных успехов и неудач. Не исключено, что любые активные действия приведут к конфронтации с окружающими. Постарайтесь ограничить общение. Ваша возросшая чувствительность и интерес ко всему новому и неизведанному могут привести к опасному риску. Со временем трудности и препятствия, стоящие на Вашем пути, будут преодолены.

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