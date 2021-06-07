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Гороскоп на 9 июня


Овен

Вероятно некоторое улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Однако планеты советуют не терять чувства меры. Уделите больше внимания семье: в стремлении к лидерству Вы можете потерять почву под ногами и оказаться в полном одиночестве. Вероятно, скоро Вам придется пересмотреть планы или изменить тактику действий.

Телец

Сегодня Вам покажется, что все образовалось, но это чувство обманчиво. Звезды рекомендуют сохранять осмотрительность в общении с начальством, коллегами. Ситуация может измениться к худшему в любой момент. Остерегайтесь новых знакомств. Новые контакты создадут в будущем множество проблем.

Близнецы

Начинается период высокой гармонии ума, стремлений и чувств. Планеты помогают Вам. Мощные процессы затронут личную жизнь многих Близнецов. Вероятны любовь, удовольствия, радость созидательного творчества и уверенность в собственных силах. Многим представителям данного знака предначертана большая любовь, которая может привести к заключению брака.

Рак

Ваша материальная сфера крайне уязвима, найдется немало желающих распорядиться Вашими деньгами. Будьте внимательны и осторожны, держите под контролем наиболее ценные вещи – велика вероятность краж. Сегодня лучше не давать денег в долг и не подписывать финансовых документов, перенесите эти мероприятия на более стабильное время.

Лев

Благоприятный день для деловой активности, связанной с решением финансовых вопросов. Вероятно, что в первой половине дня Вы сможете утвердить себя в самых разных сферах деятельности. Женщины-Львы смогут проявить свое обаяние для самоутверждения или поиска новых партнеров. Звезды предостерегают от излишней увлеченности. Новое знакомство не окажется длительным.

Дева

День может быть очень тяжелым. Для пожилых Дев перегрузки и нервное напряжение могут стать причиной стрессов и заболеваний. Им следует принять все меры предосторожности во избежание серьезных заболеваний. Личная жизнь у многих сложится неудачно – у влюбленных и супругов вероятны серьезные ссоры, возможно взаимное охлаждение.

Весы

Напряженный день. Не пытайтесь решить все проблемы сразу. Необходимо собраться и привести начатые дела к конкретному результату. Женщин-Весов звезды предупреждают о возможных осложнениях в общении со старшими родственниками. Ваше финансовое положение будет влиять на дальнейшие планы и ситуацию в семье. Проблемы детей потребуют от Вас значительных финансовых средств.

Скорпион

День перемен, который покажет, насколько в этом месяце изменится Ваше положение во всех сферах жизни. Не теряйте даже малейшей возможности для реализации своих планов, многое удастся решить именно сейчас. Не ждите помощи, полностью положитесь на свои знания, интуицию и трезвый расчет.

Стрелец

День испытаний, искушений, обманов. Постарайтесь не поддаваться возникшим сомнениям и неясным тревогам. Не теряйте голову. Посвятите день семье, индивидуальной деятельности, посещению библиотеки. Вам необходимо собраться с мыслями. Отмените все визиты.

Козерог

День благоприятен для занятий спортом и любой физической работой. Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками, что приведет к непредвиденным расходам. Покровительство планет принесет в личную жизнь любовь и нежность. Козероги будут склонны пойти на поводу своих страстей, что станет источником многих неприятностей.

Водолей

Благоприятный день для нового знакомства, веселья, раскрепощения. Если друзья или родственники захотят сегодня приехать к Вам на ужин, любезно согласитесь, так как общение с ними будет для Вас полезным. Измените своим принципам и активно включитесь в решение бытовых проблем.

Рыбы

Возможно, что Ваше воображение, кипучая энергия и стремление к новому заставят заняться проектированием долгосрочных планов или поменять сферу деятельности. Постарайтесь трезво оценить создавшуюся ситуацию, чтобы не разочароваться. Вероятны эмоциональный взлет и ощущение новизны.

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