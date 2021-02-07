Гороскоп на 9 февраля





Овен

Запланируйте на сегодня побольше важных дел. Если не будете лениться и откладывать все в долгий ящик, сможете многого добиться. К делам подходите нестандартно и все получится. Только не следует принимать предложения, затрагивающие сферу финансов, которые исходят от незнакомых людей.

Телец

Этот период благоприятен для принятия финансовых решений. В это время Ваше материальное положение должно улучшиться. Во многом это может произойти за счет успехов в профессиональной деятельности и рационального использования имеющихся средств.

Близнецы

Вряд ли данный день можно назвать судьбоносным. Не вмешивайтесь ни в какие конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь на второстепенные дела. Не ждите заданий от руководства, решайте сами, что делать в первую очередь. Полезно начать курс оздоровительных процедур.

Рак

День подходит для построения планов на будущее. Успешно пойдут дела в учебе. Причем сам процесс обучения будет Вам не только интересен, но и приятен. В результате Вы за сравнительно короткое время сможете узнать для себя много нового и практически полезного.

Лев

В этот день у Вас будет много хлопот по дому и на работе. Многое из того, что наметите осуществить сегодня, сможете реализовать. За решение любых задач Вы будете браться с энтузиазмом и вдохновением. Удачно сложатся поездки, будет успешной работа с информацией.

Дева

Пора взяться за дела, которые были отложены на некоторое время. В решении профессиональных вопросов следует прислушиваться к советам более опытных коллег. Возрастет положительная роль друзей в Вашей жизни. Это хорошее время для новых знакомств и дружеского общения.

Весы

Сейчас Вам все будет удаваться, даже общение с начальством пройдет на ура. Звезды советуют Вам быть внимательнее и сразу же исправлять свои ошибки и недочеты. Можно делать крупные покупки, которые давно планировались.

Скорпион

Ожидается суета на работе, причем без видимой причины. Дела, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. День отлично подходит для активного времяпрепровождения, встреч, свиданий и походов в гости.

Стрелец

Данный день благоприятен во многих отношениях, так что стройте планы, реализуйте смелые идеи и не сомневайтесь в успехе. В работе старайтесь придерживаться комфортного ритма.

Козерог

Идет благоприятный период для предпринимательской деятельности. Не бойтесь пробовать и экспериментировать. Даже если Вы допустите ошибки, никаких серьезных последствий не будет. Максимум внимания уделите финансовым вопросам.

Водолей

He планируйте на сегодня серьезных дел, так как препятствия будут появляться на ровном месте. Решительные и активные действия не приветствуются. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством, коллегами, подчиненными. Поступающие сведения необходимо проверять, в договорах устранять разночтения, пресекать попытки манипулирования вами.

Рыбы

Практически все из того, что Вы запланируете на этот день, будет получаться, и это придаст желания еще больше трудиться. Если поймете, что еще не готовы к принятию решения, не форсируйте события. Не тратьте время на выяснение отношений. На пользу пойдет любая смена обстановки. Не скупитесь на добрые слова, идите на уступки.

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