Гороскоп на 9 августа





Овен



День несет приключения, неожиданные повороты в судьбе. Вероятно, проблемы и ошибки в сфере профессиональной деятельности отнимут все время в этот день. Благоприятный день для мужчин-Овнов, которые смогут установить новые отношения с противоположным полом.

Телец

Неудачное время для деловых операций, связанных с риском. Особенно внимательными нужно быть женщинам-Тельцам: их жизненный потенциал окажется на низком уровне, что повлечет за собой целый букет заболеваний. Исключите сегодня всякие отрицательные эмоции или физические нагрузки. Не обращайте внимания на мелкие неприятности – пройдет время, и все уладится. Личные отношения порадуют своей откровенностью и теплотой.

Близнецы

Творческий потенциал значительно снизится. В сфере личных отношений вероятна нестабильность: усталость и разочарования возможны так же, как и радость от общения. Известия, которые вы, получите сегодня, вынудят вас искать помощи и поддержки.

Рак

Благоприятный день для заключения контрактов и договоров, оформления бумаг и финансовых сделок. Не исключено, что сегодня вам придется отправиться в командировку или деловую поездку. Возможно, сегодня вы сможете осуществить мечты в отношении особы противоположного пола. Визит друзей или неожиданный сюрприз даст возможность слегка расслабиться и отдохнуть.

Лев

Сегодня эмоции будут на низком уровне. Возможно, что вы потеряете интерес к прежнему виду деятельности и почувствуете разочарование буквально во всем. Постарайтесь привлечь к своим планам новых людей.

Дева

Звезды не исключают появления на вашем пути больших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Вам необходимо переосмыслить накопленный опыт и наметить планы на будущее с учетом ошибок. Вероятно, что на помощь придет верный друг или партнер, который поможет найти выход из трудного положения.

Весы

Неблагоприятный день для обращения к начальству или в общественные учреждения, смены работы или принятия важных решений. Вероятны конфликты с незнакомыми людьми или столкновение с недругом. Звезды предупреждают, что день может принести разочарование в жизни вообще, усиление депрессивного состояния, которое возникло на основе общей усталости и ослабления организма.

Скорпион

День благоприятен для проявления милосердия и прощения. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс – и все станет на свои места. Во второй половине дня вероятны плохое известие или неловкая ситуация, которая может испортить общий благополучный фон дня.

Стрелец

Жизненный потенциал находится на самом высоком уровне, поэтому удача вам будет способствовать во всем. Благоприятны планирование нового важного дела, подведение итогов, размышления, спокойный отдых на лоне природы в обществе близких людей. Занятие любимым делом снимет нервную усталость.

Козерог

Пассивный, трудный день, неблагоприятный для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Советы и посредничество друзей, покровительство влиятельных лиц могут оказаться ложными. В любовных отношениях намечается некоторый спад, однако не исключена неожиданная встреча с давней симпатией.

Водолей

Эмоциональный фон многих Водолеев будет слишком бурный, что только навредит карьере и явится причиной усталости и раздражения в конце дня. Проведите вечер в кругу семьи и развлекайте себя какими-нибудь тихими домашними радостями: чтением книг, общением с родными, просмотром новых фильмов; хорошо также послушать музыку.

Рыбы

Для Рыб гороскоп на сегодня обещает спокойный день. Некоторая рассеянность может стать причиной ошибок и несвоевременной реакции на события. Есть опасность быть вовлеченным в рискованные предприятия и связи. Благоприятный день для выполнения несложной работы, спокойного отдыха. Пора всерьез подумать об отпуске.

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