Гороскоп на 9 апреля

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)День носит противоречивый характер. Всплеск охвативших вас эмоций будет вызван неумением расслабиться. Возможно общение с родственниками, которое будет иметь длительные неблагоприятные последствия. В доверительном разговоре с ними постарайтесь избежать ответной откровенности. Проявите скрытность и сдержанность.ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)Неблагоприятный день. Не исключено, что ваши действия сегодня придут в противоречие с общепринятыми устоями и нормами. Из-за неосторожных высказываний или излишней категоричности вы не найдете понимания с близкими людьми. Внимательнее отнеситесь к своему здоровью, особенно, к качеству питания. Главенствовать во сне — создавать себе препятствия.РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)День символизирует гармонию и равновесие. Вы сможете навести порядок в своих чувствах, стать оптимистичнее. Этот день лучше провести на даче, где всегда есть чем заняться. Можете задуматься о новых делах или отпуске, но лучше не затевать грандиозных проектов, так как вероятно ухудшение финансового положения и общественно-политической ситуации.ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)Сложный период. День неблагоприятный для активных действий в сфере профессиональной деятельности и дел, требующих финансовых вложений. Нерешенные проблемы в отношениях с партнерами или близким человеком потребуют времени и сил, деловые встречи не принесут желаемых результатов. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами и при оформлении документов.ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)Вероятны проблемы с родственниками или близкими друзьями. Отношения с ними примут более конструктивные формы. Постарайтесь действовать более обдуманно, в спорах берите верх не за счет эмоций, а вследствие разумного подхода и логических доводов. Закрепитесь на достигнутых позициях. День хорош для заключения брака, гармоничных супружеских отношений, развлечений, сублимации половой энергии. Женщины-Тельцы должны обратить внимание на свое здоровье. Отдых, прогулка, переключение на положительные эмоции станут лучшим лекарством.БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)Вероятны проблемы с родственниками, близкими друзьями или легкие ссоры с любимым человеком из-за финансовых средств или ревности. Сохраните гибкость и самообладание, и отношения снова примут более конструктивные формы. Постарайтесь действовать более обдуманно, в спорах берите верх не за счет эмоций, а вследствие разумного подхода и логических доводов. Коммерческие поездки или покупки нежелательны, так как сложатся самым разорительным образом.РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)Работа начнет приносить результаты. Но работать придется много. Вы заметите прогресс во всем. Существует возможность исполнения мечты. Симпатии окружающих на вашей стороне, если вы будете действовать мягко и ненавязчиво. Велика опасность переутомления. Следите за состоянием сердечно-сосудистой системы.ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. День неблагоприятен для активных действий в сфере профессиональной деятельности и дел, требующих финансовых вложений. Нерешенные проблемы в отношениях с ближним окружением или ложные обвинения недоброжелателей могут привести вас в ярость. Проявите сдержанность, иначе ваша внутренняя энергия, вырвавшись на свободу, испепелит всех и вся, включая и вас самих.ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)День носит противоречивый характер. Всплеск охвативших вас эмоций будет вызван неумением расслабиться. Немногословность и умение анализировать события и чувства — условия сохранения гармонии в отношениях с окружающими. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею. Разобравшись в своих чувствах и мыслях, можно планировать стратегию и тактику своего поведения.ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)Неблагоприятный день для семейного отдыха и любых контактов. Вероятны ссоры, недопонимание, обиды и обманы. Рекомендуется уединение. Если для этого не будет возможности, то постарайтесь сохранить гибкость в отношениях и самообладание. Следите за своими словами. В противном случае вас могут неправильно понять.СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)Заканчивается период испытаний. Ваши действия могут принести ощутимый положительный результат. Чувства и эмоциональная жизнь станут богаче, а мысли конкретнее. Стоит ожидать успеха во всех начинаниях. Этот день лучше провести на даче, благоприятна физическая активность.СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)Сегодня постарайтесь действовать более обдуманно — в спорах берите верх не за счет эмоций, а вследствие разумного подхода к проблемам, здравого смысла и логических доводов. Препятствия на пути могут открыть ваши скрытые внутренние резервы, и тогда вам по плечу станет любой подвиг.