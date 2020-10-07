Гороскоп на 8 октября





Овен

Сегодня возможны изменения в профессиональной деятельности: продвижение по карьерной лестнице, новые договоренности и предложения. День отлично подходит для активного отдыха, свиданий и походов в гости. Удачно будут складываться поездки, крупные покупки и любые финансовые вложения.

Телец

День благоприятный во многих отношениях, так что стройте планы и реализуйте смелые идеи. В работе придерживайтесь комфортного ритма, не позволяйте коллегам и партнерам ни торопить, ни задерживать Вас. В личных отношениях ожидают только приятные сюрпризы, интересные встречи и новые знакомства.

Близнецы

Наступает благоприятный период для того, чтобы проявить свои предпринимательские способности. Не бойтесь экспериментировать. Даже если Вы допустите ошибки, то никаких серьезных последствий за этим не последует. Как можно больше внимания уделите финансовым и юридическим вопросам.

Рак

Сегодня звезды рекомендуют обратить внимание на собственное здоровье и эмоциональное состояние. Не перетруждайтесь и не взваливайте на себя вопросы, которые могут решиться и без Вашего участия. Дайте себе время на отдых и восстановление сил, иначе впоследствии это может обернуться более серьезными проблемами.

Лев

Проявите активность во всем, не будьте пассивным наблюдателем – именно сейчас Вы можете влиять на ход событий. Не бойтесь на работе высказывать свои мысли вслух. Семейные и романтические отношения могут подвергнуться испытанию. В отношениях с любимым человеком будьте искренними.

Дева

Сегодня рекомендуется заняться планированием и началом длительной, упорной работы. В этот период можно сделать то, что давно откладывалось. Период благоприятен для общения с влиятельными людьми старшего поколения, для строительства, купли-продажи недвижимости, финансовых операций.

Весы

В этот день следует воздержаться от споров с начальством и коллегами, острых дискуссий и сосредоточиться на делах, приносящих быстрый результат. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удается, пока лучше отложить. Это время подходит для участия в общественных мероприятиях, посещения увеселительных заведений, поездок и путешествий.

Скорпион

Сегодня не беритесь за новые дела, лучше постарайтесь завершить старые. По возможности, не давайте никаких обещаний, не берите повышенных обязательств и не слишком доверяйте тому, что будут Вам говорить. Будьте осторожны в общении с лицами противоположного пола.

Стрелец

Нужно внимательно следить за происходящими событиями и реагировать по ходу изменения ситуации. Настраивайтесь на кропотливую работу и деловое общение. Не следует заниматься делами, в результате которых Вы не уверены. Данное время благоприятно для всего, что связано с личной жизнью. Однако лучше не ломать проверенные отношения ради того, чтобы построить новые.

Козерог

Чем больше на данном этапе у Вас будет встреч и общения, тем более легкими покажутся дела. Свои личные переживания лучше всего не выставлять напоказ. Рядом с вами может оказаться человек, который порадуется Вашим неудачам. Не спешите расставаться с деньгами и перед тем, как купить какую-либо вещь, дважды подумайте.

Водолей

День будет наполнен различными соблазнами, и нужно четко понимать, что Вы можете себе позволить, а где стоит воздержаться. Постарайтесь не давать ход своим отрицательным эмоциям. От общения с людьми, которые вызывают дискомфорт, желательно отказаться. Прогулку по магазинам лучше отложить на более подходящее время.

Рыбы

Период не слишком подходящий для проявления активности. Если есть возможность, постарайтесь отдохнуть. Найдите возможность для примирения с людьми, с которыми находитесь в ссоре. Не повредит забота и вашему здоровью. Избегайте физического и эмоционального перенапряжения.

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