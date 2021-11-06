Гороскоп на 8 ноября

Овен

Семейные проблемы потребуют от вас максимального такта и самопожертвования. Вероятно, вы сможете исправить старые ошибки. Женщины-Овны должны внимательнее присмотреться к своим партнерам и пересмотреть планы, поскольку прежние ошибки и иллюзии могут повлечь за собой неожиданные расходы или серьезные проблемы.

Телец

Критический день, который несет неожиданные повороты, поэтому будьте осмотрительны. Не принимайте никаких важных решений, в общении с начальством и коллегами сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Близнецы

Сегодня весьма вероятно возникновение сильного желания встретиться со старыми друзьями и знакомыми, возобновить прерванную ранее любовную связь. Откажитесь от этих встреч, так как возможны ревность, проблемы в семейных отношениях, ссоры или размолвка. Ваше нечуткое отношение, открытая грубость будут раздражать близких людей и приведут к скандалам. Звезды советуют обратить внимание на свое здоровье и здоровье близких людей.

Рак

Благоприятный день для обращения к начальству или в вышестоящие организации. Если у вас назначена деловая встреча, желательно осуществить ее в первой половине дня. Не следует принимать спонтанных решений. Все проблемы решатся, если вы проявите осмотрительность.

Лев

Благоприятный день для торговой деятельности, коммерческих сделок, крупных приобретений. Во второй половине дня вероятен спад в настроении. Но не следует уходить в себя. Проявите мудрость и такт – это, пожалуй, единственный способ избежать необдуманных действий по отношению к дорогому человеку. Вечер проведите у огня: посидите у камина или костра, поужинайте при свечах.

Дева

По возможности откажитесь от новых знакомств. Из-за происков недругов, ложных советов или провокаций недоброжелателей не проявляйте активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми. Звезды по-прежнему указывают на вероятные осложнения со здоровьем. Вероятны небольшие успехи в личных делах, но материальные вопросы решить будет нелегко.

Весы

Удачный день. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть. Жизненный потенциал на высоком уровне. Люди одинокие или ищущие приключений могут привлечь к себе внимание особ противоположного пола, однако знакомство скоро окончится ссорой или скандалом.

Скорпион

Начало дня благоприятно для коллективных действий, совместных мероприятий. В отношениях с партнерами и при заключении коммерческих сделок не теряйте чувства реальности: вероятны обман или финансовые потери. Во второй половине дня не торопитесь с новыми любовными победами.

Стрелец

Вероятно, ваша деловитость будет отмечена начальством или партнерами по бизнесу. Не исключены приятные новости, связанные с близкими людьми или успехом в сфере профессиональной деятельности.

Козерог

Крайне неблагоприятный день. Он пройдет под знаком неверности, ложных обещаний. Возможно, что этот день будет наполнен событиями, связанными с неудачной коммерческой деятельностью. Внимательно отнеситесь к покупкам или заманчивым коммерческим предложениям: вас попытаются обвести вокруг пальца.

Водолей

День благоприятный для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Если сегодня вам предложат новое дело, соглашайтесь – звезды сулят успех и процветание в любых начинаниях. Возможно новое знакомство, которое со временем перерастет в серьезные отношения.

Рыбы

Благоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. Вероятно хорошее известие, которое откроет новые горизонты. Звезды советуют обратить внимание на здоровье. Возможно, вы почувствуете сегодня легкое недомогание, беспричинную тоску.

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