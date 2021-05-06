Гороскоп на 8 мая





Овен



Некоторая суета и необходимость активного участия во многих делах могут вывести Вас сегодня из душевного равновесия. Отдых в обществе детей, интересная беседа с давними приятелями станут лучшим лекарством от усталости. Необходима сдержанность в словах. Помните: всего одно неосторожное слово может стать причиной многих неприятностей.

Телец

Опасный день, чреватый трудностями в семейных и профессиональных отношениях. Вы устали от однообразия и монотонности жизни. Вам необходимо сменить обстановку, иначе снижение жизненного потенциала повлечет за собой негативные изменения в судьбе. Надежды скорее всего не сбудутся, а мечты так и останутся мечтами. В личной жизни Вас подстерегают разочарования.

Близнецы

Звезды сегодня обещают, что день будет окрашен в оптимистические цвета. Возможно появление новой работы или партнеров. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенными.

Рак

Любителям оригинальности и экстравагантности удастся достичь больших высот в выражении индивидуальности. Ваш богатый внутренний мир может потребовать сегодня нетрадиционного окружения или новых ощущений, однако звезды предостерегают – чужое влияние может иметь негативные последствия.

Лев

Астрологический прогноз на сегодня предупреждает Львов: не ввязывайтесь в конфликты на улице, не посещайте массовых мероприятий. Вам нужно расслабиться и в спокойной обстановке проанализировать ситуацию. Ваша способность улавливать все происходящее поможет объективно оценить суть вещей и событий.

Дева

День неблагоприятен для установления новых отношений. Не пытайтесь торопить события или изменить привычный распорядок дня. С недоверием отнеситесь к заманчивым предложениям, не пускайтесь в авантюры. Потакание собственным слабостям может затормозить духовный прогресс и стать причиной многих неприятностей.

Весы

Любое начинание сегодня, даже самое рискованное, впоследствии принесет хороший доход. Возможна небольшая прибыль или выгодная покупка. Личные отношения порадуют Вас своей откровенностью и теплотой. Возрастают Ваше личное обаяние, шарм. Не исключено, что Вы встретитесь со старыми знакомыми.

Скорпион

Люди, с которыми Вы познакомитесь в этот день, могут сыграть в вашей жизни значительную роль, как положительную, так и отрицательную. Возможно, у Вас появятся новые идеи, которые могут тоже двояко повлиять на Ваше мироощущение. Будьте к себе критичнее. Неплохо было бы проанализировать свои возможности и склонности.

Стрелец

Неблагоприятный день для Стрельцов, связанный с обманами в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также ухудшением самочувствия. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя.

Козерог

Жизненный потенциал сегодня имеет тенденцию к снижению, поэтому возможны обострения хронических заболеваний, опасны перегрузки, неоправданный риск. Сведите до минимума свои обязанности. Ваша эмоциональность и чувственность могут обернуться ссорами или разочарованием.

Водолей

Энергетический потенциал Водолеев будет ослаблен. Быть может, события будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход Вам вряд ли удастся. Не теряйте возможности изменить к лучшему свою личную жизнь, а такая возможность, как обещают планеты, у Вас обязательно должна появиться. Переключитесь на проблемы близких Вам людей.

Рыбы

День благоприятен для переосмысления прошлого. Духовное и нравственное очищение будет способствовать миру и покою в семье. Усиливаются аура и способность влиять на окружающих и на предстоящие события. В Вашей жизни намечается виток на иной уровень развития, к новым делам и планам. Однако в любом мероприятии сегодня рассчитывайте на себя.

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