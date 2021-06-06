Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.07
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Гороскоп на 8 июня

Гороскоп на 8 июня


Овен

Не принимайте никаких важных решений в коммерческих вопросах, так как влияние планет на Вашу жизнь приведет к финансовому краху. Существует возможность некоторого перемещения вниз по служебной лестнице. Во второй половине дня вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание.

Телец

Успех в разных деловых операциях может оказаться сомнительным, коммерческие сделки не принесут прибыли или прибыль не оправдает затраченных усилий. Возможны внезапные и не совсем оправданные расходы или потери, поэтому будьте осторожны в обращении с финансами.

Близнецы

Усиливаются аура и способность влиять на окружающих. Вероятно, некоторые неудачи последнего времени изрядно потрепали Вам нервы. Проявите терпение и выдержку: скоро задуманное можно будет воплотить в жизнь. Успехи в личной жизни сегодня весьма сомнительны.

Рак

Вероятно, перед Вами откроются широкие возможности для активности в сфере профессиональной деятельности или роста в карьере, творчества и самовыражения. Прекрасный день для любви и романтических приключений.

Лев

Сложный период. Нерешенные проблемы в отношениях с близким человеком потребуют много времени и сил. Звезды советуют не экспериментировать – действуйте только проверенными способами. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья.

Дева

День проходит под знаком душевного равновесия и перехода на новый круг развития. Жизненный потенциал на высоком уровне. Благоприятный день для торговых сделок и рискованных мероприятий. Рассчитывайте на друзей и влиятельных покровителей – умение убеждать союзников в своей правоте приведет к успеху.

Весы

Из-за резкого снижения жизненного потенциала крайне нежелательно физическое перенапряжение. Избегайте любовных приключений: Вас ждет обман или разочарование. Хороший день для творчества, философских размышлений, духовных исканий.

Скорпион

Женщинам-Скопионам предстоит новое увлечение или легкий флирт. Звезды предупреждают, что характерная для Вас сдержанность чувств может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин-Скорпионов звезды предостерегают от неожиданного знакомства или возобновления старых связей, которые приведут к катастрофе в личной жизни.

Стрелец

Вероятны сложности в отношениях с близкими людьми или критические замечания со стороны руководства. Следует рассчитывать на то, что Ваши предусмотрительность и интуиция помогут разрешить возникшие противоречия.

Козерог

Звезды советуют с осторожностью относиться к новым знакомствам. Не рекомендуется проявлять активность в профессиональной сфере деятельности – Ваше стремление к успеху любой ценой в сочетании с негативным отношением к любым формам панибратства могут создать проблемы в общении с руководством.

Водолей

Звезды указывают на вероятные конфликты с начальством или партнерами, предостерегают от агрессивности и грубости со стороны незнакомых людей. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Иллюзорность и нереальность планов по не зависящим от Вас причинам может привести к напрасным усилиям или финансовым потерям.

Рыбы

Хорошая новость или выгодное предложение принесут значительную прибыль. Не исключено, что представительницы прекрасного пола получат подарок от мужа или близкого друга. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук.

Гороскоп на июнь 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.


Подписаться


Гороскоп для знака Зодиака Овен
Гороскоп для знака Зодиака Телец
Гороскоп для знака Зодиака Близнецы
Гороскоп для знака Зодиака Рак
Гороскоп для знака Зодиака Лев
Гороскоп для знака Зодиака Дева
Гороскоп для знака Зодиака Весы
Гороскоп для знака Зодиака Скорпион
Гороскоп для знака Зодиака Стрелец
Гороскоп для знака Зодиака Козерог
Гороскоп для знака Зодиака Водолей
Гороскоп для знака Зодиака Рыбы
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Сколько морковного сока нужно выпивать, чтобы нормализовать давление? Отвечает врач
В Беларуси учрежден День народного единства
Сегодня на базе Белорусского государственного медицинского университета начал функционировать Военно-медицинский институт
Как королевская семья поздравила принца Гарри и Меган Маркл с рождением дочери
В Могилевской области зарегистрирован случай заражения туляремией
Ивашко обыграл Мазура в первом раунде квалификации турнира в Германии
Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с четырьмя погибшими в Могилевском районе
VIII Форум регионов Беларуси и России пройдет с 29 июня по 1 июля
Более 200 белорусских туристов вернулись из Туниса, 90 все еще остаются на Кипре
Трансгендеры рвутся на Олимпиаду в Токио
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Головняки – неотъемлемая часть невероятности. Но приходят не сразу
Эксперт: Запад с подачи белорусской оппозиции перешел к экономическому удушению Беларуси
За сутки в Беларуси зарегистрированы 570 пациентов с COVID-19, выписаны 378
В МИД России призвали повысить роль государства в управлении интернетом
В Госдуме России предсказали новый масштабный кризис в мировой экономике
Водитель грузовика смертельно травмирован в Дрогичинском районе
Народная артистка России Римма Волкова погибла в ДТП
Очереди на границах: выезда в ЕС ожидают более 1,8 тысячи грузовиков
МАРТ расширил госрегулирование цен на соцзначимые товары
Биржа: евро и доллар подешевели, российский рубль подорожал
Топ-10 фильмов для семейного просмотра
мнение
Николай ЩЕКИН
Демократия: подлинная и мнимая
1-я городская клиническая больница Минска вернулась к привычному режиму работы
Telegram-канал "Лида для жизни ЧАТ" признан экстремистским
В Лельчицах иномарка сбила девятилетнюю девочку-велосипедистку
Законодательные новации придадут дополнительный импульс развитию “Великого камня”
В Беларуси за минувшие выходные в ДТП погибли 6 человек
В Правительстве предлагают расширить основные направления деятельности парка «Великий камень»
Стало известно, кто будет готовить сборную Беларуси по хоккею к олимпийской квалификации
Ярошенко позитивно оценил отдачу парка «Великий камень» для экономики
Умер народный артист России Валерий Лонской
Назван популярный продукт, ведущий к раку кишечника
мнение
Дмитрий КРЯТ
О кейсе Шрайбмана
Шпаковский: политикоформирующие круги Евросоюза сейчас находятся в конфликтной фазе
Захаров покидает пост главного тренера сборной Беларуси по хоккею
Ольга Бузова сыграет на сцене МХАТа
Из-за наводнений на Шри-Ланке погибли не менее 17 человек и более 270 тыс. пострадали
Белорусско-азиатский форум пройдет в Москве 9 июня
Лугина: предприятия концерна "Беллегпром" активно осваивают китайский рынок
Шпаковский: международная обстановка вокруг нашей страны не предполагает того, что Беларуси дадут спокойно жить в ближайшие лет пять
Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Осиповичах
Более 600 предложений о трудоустройстве поступит от столичных организаций 10 июня во время ярмарки вакансий
Врач рассказал, как выбрать самое полезное для здоровья молоко
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Особенно отвратительно, когда родители своих детей не любят. Но используют.
Лугина: в этом году в легкой промышленности будет обеспечена положительная динамика работы по ключевым показателям
Авиаторы МЧС Беларуси помогают в тушении лесных пожаров в Турции
Фотофакт. Праздник пушкинской поэзии в Бобруйском районе
Авторы
СКАНИРУЙТЕ