Гороскоп на 8 июля





Овен



Гороскоп на сегодня говорит, что Вас ждет обыкновенный, рутинный день. Вероятны препятствия и агрессия со стороны недоброжелателей. В семейных отношениях тоже возможны проблемы. Возросшая агрессивность может вызвать в Вас желание нагрубить или обидеть кого-нибудь из живущих рядом. Постарайтесь воздержаться от этого, Вы можете нанести обиду невиновным людям.

Телец

Этот день может быть отмечен недовольством окружающими, нездоровой чувственностью, лихорадочностью мыслей. Возможен неожиданный конфликт, но он быстро разрешится в Вашу пользу, если Вы избавитесь от агрессии, недовольства и раздражения. Вам придется контролировать свои расходы – возможны непредвиденные материальные затраты.

Близнецы

Стабильность Вашего общественного положения и материального уровня не должна вызывать никаких сомнений. Вероятно получение новых интересных предложений. Но звезды рекомендуют не спешить с новыми инвестициями – лучше отложить их. Многие Близнецы будут ощущать тревогу за будущее, не доверяя удаче и победам и предпочитая золотую середину.

Рак

Активный трудовой день. Сегодня нерешенные проблемы будут постоянно напоминать о себе и побуждать к решительным действиям. Не стоит посвящать в свои планы партнеров и близких, они могут не понять и не одобрить их. Во второй половине дня Вы можете на некоторое время отвлечься, занявшись любимым делом, но забыть о проблемах Вам не удастся.

Лев

Неблагоприятный день для деловых поездок, капиталовложений, расширения собственного предприятия. Приготовьтесь сегодня услышать неожиданную неприятную новость. Вы можете ощутить, что ваших жизненных сил и личной энергетики недостаточно для решения возникших проблем. Но это временное чувство.

Дева

Отнеситесь к себе строже, самокритика в данном случае – лучшее средство от мании величия. Возможно, что проблемы прошлых лет, о которых Вы уже стали забывать, выплывут наружу и станут причиной изменений в жизни. Велика необходимость трезвой оценки происходящего. В этом случае Вам будет легко произвести некоторые перемены и укрепить свое положение.

Весы

Данный день отмечен переоценкой ценностей. Возможен новый этап в развитии деловой и личной жизни. Определив главное и второстепенное, Вы сможете наметить правильную линию поведения. Многие испытают очищение и обновление чувств.

Скорпион

Этот день может резко поменять Вашу жизнь. Будьте готовы к существенным переменам. Стоит отважиться на романтические приключения. Вы никогда не будете жалеть об этом, потому что рядом с Вами окажется надежный человек. В результате Вы почувствуете себя значительно лучше и физически и морально.

Стрелец

День принесет приятные хлопоты. Вы сможете с успехом завершить все дела, так как положение планет будет способствовать этому. Вечер обещает быть спокойным. Вы ощутите комфорт, необыкновенную надежность положения, веру в свои силы. Общение с детьми оживит воспоминания детства.

Козерог

Вероятны неприятные известия от близкого человека, несчастные случаи и болезни. Ваши семейные отношения могут зайти в тупик. Вам следует сделать все, чтобы предотвратить этот процесс. Будьте мягче, сговорчивее.

Водолей

Неблагоприятный день для начинаний, так как их последствия могут быть для Вас неприятными. Не рекомендуется усердствовать и рисковать. Отложите важные дела на другой день. От Вас ждут помощи и поддержки друзья, близкие, дети.

Рыбы

Этот день нового качества, перехода в другое состояние, день избавления от всего ненужного. Благоприятно изменить свою внешность, лечить сложные заболевания. Рекомендуется избавиться от вредных привычек, гордыни и высокомерия.

Гороскоп на июль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.