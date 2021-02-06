Гороскоп на 8 февраля





Овен

В это время проявляйте максимум тактичности, а также держите свои слова и эмоции под контролем. Если Вам нужна помощь, обратитесь к тем коллегам, кому доверяете, или подождите более подходящего момента. Не упустите шанс завести полезные связи, обсудить перспективы.

Телец

Если Вы решили взяться за новое дело, постарайтесь обойтись без посторонней помощи. В этот день звезды советуют быть предельно внимательными к своему здоровью. На конец рабочего дня можно запланировать разговор с начальством.

Близнецы

Период располагает к неспешному выполнению дел. Тем не менее Вам придется справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой близких людей. Избегайте общения с теми, кто Вас раздражает. Лучше наблюдайте и анализируйте происходящее.

Рак

Удачное время для поездок, учебы и урегулирования юридических вопросов. Но не следует браться за дела, о которых у Вас смутное представление. В малознакомой области Вы можете допустить просчеты. А если начнете сами проявлять инициативу, то Ваши начинания могут оказаться неуспешными.

Лев

В данный период все будет проходить по накатанной дорожке. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций. Правильно расставляйте приоритеты и делайте все по порядку.

Дева

Возможно начало совместной работы над новым проектом, восстановление испорченных отношений, важные договоренности. Если в этот день поступят интересные предложения, то не раздумывайте долго, принимайте их. Вторая половина дня подходит для медицинского обследования и лечебно-профилактических процедур.

Весы

Звезды советуют сосредоточить внимание на улучшении своего финансового положения. Это для Вас на данный момент наиболее успешная в реализации тема. Вам может представиться удачный шанс найти дополнительную подработку. Сейчас не вмешивайтесь в чужие конфликты даже с целью примирения сторон.

Скорпион

Сегодня Вы почувствуете какие-то ограничения и препятствия, пытаясь реализовать свои планы. Есть вероятность не рассчитать силы и возможности. В связи с этим Вы можете выбрать неправильную линию поведения. Постарайтесь не терять эмоционального равновесия и не выяснять отношения с теми, кто Вам дорог.

Стрелец

В этот день Вас ожидает много дел. Действуйте последовательно: только справившись с одной задачей, принимайтесь за решение следующей. И таким образом, медленно, но верно Вы будете продвигаться к намеченной цели. День обещает быть гармоничным во всем, что касается личных отношений.

Козерог

В профессиональных делах не спешите проявлять активность – Вы будете теряться в догадках и мучиться сомнениями. Постарайтесь заручиться поддержкой единомышленников и друзей. Только объединив усилия, Вы способны максимально реализовать свои планы. Возможны неожиданные приятные перемены на работе.

Водолей

Сейчас для достижения хороших результатов нужно действовать самостоятельно – это избавит Вас от многих волнений и разочарований. Изучайте спокойно ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться. Звезды советуют Вам решительно избавляться от всего устаревшего и неэффективного.

Рыбы

В этот день не исключены досадные промахи и недоразумения. Причинами проблем могут стать неважное самочувствие, просчеты в работе. Руководство может часто менять задания, и Вам будет трудно перестраиваться. Не помешает задуматься о том, что Вы делаете неправильно.

Гороскоп на февраль 2021 года. Астропрогноз для всех знаков Зодиака.