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  2. Гороскоп на 8 декабря

Гороскоп на 8 декабря


Овен

Если сегодня у Вас что-то не будет получаться, то не пытайтесь любыми способами добиться желаемого. Сейчас будьте осторожными в своих высказываниях. Вы можете невольно затронуть чьи-то интересы и тем самым перейти дорогу влиятельному человеку.

Телец

Данный день располагает к активным занятиям и делам. Вы будете полны решимости действовать и добиваться своей цели. Ну а если не найдете применения своим силам, клокочущая энергия заставит Вас ощущать дискомфорт. Не стоит идти наперекор самим себе.

Близнецы

В Вашем графике дел, запланированных на этот день, не будет свободного места. Если кто-то попытается расстроить Ваши планы визитом или привлечь к своим делам, постарайтесь не поддаваться на провокации. Берегите свои силы, нервы и здоровье.

Рак

Постарайтесь на данный день запланировать дела, до которых у Вас давно руки не доходили. Сейчас Вы сможете сделать гораздо больше, чем предполагаете. Тем более что высокая загруженность не позволит выяснять отношения с близкими людьми. А желание поспорить, а может быть и поссориться, может спровоцировать Вас на необдуманные поступки.

Лев

Сегодня постарайтесь не брать на себя роль учителя и не навязывайте свое мнение окружающим. Дело в том, что Вы можете оказаться глухим к приводимым доводам и в связи с этим стать нежелательным собеседником.

Дева

Если к выполнению любого задания Вы подойдете спокойно, и перед тем как действовать, все тщательно обдумаете, то можете рассчитывать на хороший результат. К не получившимся делам вернетесь некоторое время спустя, и все у Вас получится. Этот день очень благоприятен для походов по магазинам и крупных приобретений.

Весы

Никаких неблагоприятных событий в этот день произойти не должно, поэтому Вы можете смело планировать своё время так, как Вам захочется. Постарайтесь сейчас решить вопросы, до которых раньше не доходили руки. Полученным результатом Вы останетесь довольны.

Скорпион

В этот день нужно проявлять себя активно, но не терять рассудительности. Трудности могут возникнуть из-за принятия поспешных решений, нежелания прислушиваться к чужому мнению и чрезмерной самонадеянности. Стоит ограничить сторонние контакты, поскольку в это время могут возникнуть интриги со стороны конкурентов, и проявится зависть тайных соперников.

Стрелец

Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить, Вам удастся реализовать. Но только в том случае, если Вы будете последовательны в своих действиях, не станете раздавать заведомо ложные обещания и проявите себя ответственным человеком.

Козерог

Сейчас идет благоприятный период для обдумывания дальнейших планов, для подготовки к переменам, которые уже не за горами. И хоть нетерпеливость может подстегивать Вас к действиям, не поддавайтесь искушению. И запомните: нужно быть более снисходительными к тем, кого любите.

Водолей

В этот день нужно воздержаться от выплеска негативных эмоций на окружающих. Перед тем как дать себе волю, подумайте, чего Вы сможете добиться, и будет ли это стоить потраченных нервов и сил. Лучше направьте свою энергию не на выяснение отношений, а на созидательные дела.

Рыбы

Постарайтесь никого не привлекать к решению своих проблем. Возможно, Вам и попытаются помочь, но это окажется медвежьей услугой. Удача может улыбнуться в любви, но только в том случае, если Ваши намерения чисты и не имеют под собой корыстных целей.

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