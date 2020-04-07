Гороскоп на 8 апреля

КОЗЕРОГ (Capricornus, 22.XII–20.I)Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Остерегайтесь происков недоброжелателей. Не берите в долг, попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами. Больше доверяйте интуиции. Нельзя употреблять спиртные напитки, мясные продукты. Кожные заболевания или раны — дурной знак.ВОДОЛЕЙ (Aquarius, 21.I–19.II)День символизирует перемены, трансформации. Верное решение вам сможет подсказать ваш покровитель. Смело идите навстречу судьбе. Вероятные перемены значительно улучшат ваше положение. Нанесите визиты давним друзьям, забытым родственникам. Будьте осторожнее с питанием — вероятно отравление или переедание.РЫБЫ (Pisces, 20.II–20.III)День связан с работой по укреплению связей в семье, компромиссами и уступками. Начало дня будет сопряжено с неожиданностями, не все из которых окажутся приятными. Ваша реакция может быть непредсказуемой и неуправляемой. Если вы почувствуете, что теряете власть над собственными эмоциями, лучше уединиться и дать страстям улечься. Здоровье Рыб преклонного возраста будет уязвимо, жизнеспособность ослаблена.ОВЕН (Aries, 21.III–20.IV)Вероятно, домашние хлопоты или проблемы личного характера сегодня по-прежнему будут занимать все ваше время. Обдуманные действия, взвешенные поступки помогут благополучно разрешить все проблемы. Вероятны ссора в семье или противостояние козням недругов. Плохое известие может довести напряжение до предела. Вторая половина дня благоприятна для общения, для развлечений и новых знакомств, для интимных отношений.ТЕЛЕЦ (Taurus, 21.IV–21.V)Напряженный день, связанный с духовным перерождением или преодолением сомнений. Следует проявить осторожность и осмотрительность во всех делах. Не полагайтесь на интуицию, внимательно прислушайтесь к мнению близких людей, которым вы доверяете, приложите максимум усилий для достижения поставленных целей. Вечер проведите дома, в кругу семьи. Обратите внимание на приметы. Увидеть во сне белое — знак освобождения, свидания или радостного известия.БЛИЗНЕЦЫ (Gemini, 22.V–21.VI)Один из «чистых» дней, благоприятных для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений с друзьями или в кругу семьи. Не рекомендуются физические нагрузки, рискованные предприятия и употребление животной пищи.РАК (Cancer, 22.VI–22.VII)День благоприятный для контактов и общения, приобретения. Вероятно, ждет романтическая встреча. Но не поддавайтесь эйфории и постарайтесь избежать головокружения от успехов. Тщательно продумайте свой бюджет, так как возможны неоправданные траты.ЛЕВ (Leo, 23.VII–23.VIII)Стремление к новому и неизведанному и прирожденное любопытство могут быть восприняты окружающими как нетактичность. Вероятны ссора в семье или противостояние козням недругов. Препятствия на пути или непорядочное поведение партнера могут превратить вас в свирепого хищника. Плохое известие может довести напряжение до предела.ДЕВА (Virgo, 24.VIII–23.IX)День благоприятный для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений. Возможны новые встречи, неожиданные знакомства. Интимная жизнь вновь начинает вас радовать: с этого дня вас будет переполнять чувство нежности и любви. Слушайте голос своего сердца и поступайте так, как оно вам подсказывает.ВЕСЫ (Libra, 24.IX–23.X)Один из «чистых» дней, благоприятных для контактов и общения с партнером, для активного отдыха и развлечений с друзьями или в кругу семьи. Полезно потрудиться на дачном участке вместе с детьми. Запланированные поездки будут способствовать укреплению вашего материального и общественного положения. Возможны встречи со старыми друзьями или прежней любовью.СКОРПИОН (Scorpius, 24.X–22.XI)День, отмеченный творческой активностью и балансом между чувствами и поступками. Появилась прекрасная возможность достичь исполнения наиболее честолюбивых замыслов. Общение с природой поможет избавиться от накопившихся отрицательных эмоций. Во второй половине дня возможно ободряющее известие.СТРЕЛЕЦ (Sagittarius, 23.XI–21.XII)Напряженный день. Он будет удачным, если вы спланируете его заранее. Буйная фантазия и эмоциональная неустойчивость могут явиться причиной финансовых потерь. Больше полагайтесь на интуицию, здравый смысл, сообразительность. Не доверяйте мнению даже самых близких людей — скорее всего оно будет ошибочным.