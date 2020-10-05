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Гороскоп на 7 октября


Овен

Сегодняшний день посвятите целиком и полностью решению профессиональных вопросов. Не смешивайте работу и личные отношения. Постарайтесь не давать никаких обещаний, если не уверены в своих силах. Для новых романтических знакомств не самый подходящий период.

Телец

Подходящий день активной работы: проведение деловых встреч, переговоров, подписание важных соглашений, обдумывание планов на будущее – все будет складываться удачно. Если не будете лениться и откладывать дела в долгий ящик, сможете многого добиться. Для романтических отношений идет вполне удачный период.

Близнецы

Благоприятный день для любых реализации давно задуманных планов: от крупных приобретений до ремонта или длительного путешествия. Возможно появление некоторых проблем, связанных с ослаблением здоровья. Прислушайтесь к себе, возможно, Вам необходим длительный отдых.

Рак

Сейчас вам будет трудно находить контакт с окружающими людьми. Внутреннее раздражение из-за большого эмоционального напряжения и усталости за последнее время станут причиной Вашего плохого настроения. Особенно осторожным следует быть в делах, связанных с вложением финансов.

Лев

Это время идеально подходит для любой умственной и творческой деятельности. Полезно будет заняться самообразованием, получением новых знаний, изучением новых технологий. Неплохой период для совершения финансовых операций и дел с недвижимостью.

Дева

На данный момент все, что касается профессиональных или личных вопросов, не будет вызывать у Вас никаких затруднений. Можете планировать работу с важными документами, вести переговоры на будущее. Вас ждут приятные встречи и замечательный отдых в хорошей компании.

Весы

В этот день Ваши деловые качества окажутся очень кстати. Только с осторожностью отнеситесь к предложениям, исходящим от людей, которых Вы или не слишком хорошо знаете, или они пользуются дурной репутацией. Не срывайте плохое настроение на тех, кто вам дорог: именно сейчас конфликты могут иметь далеко идущие последствия.

Скорпион

Сегодня Вы столкнетесь противостоянием Ваших интересов и желаниями окружающих. Не перекладывайте свою ответственность на чужие плечи, все равно в конечном итоге за все придется отвечать Вам. Если у Вас имеются долги, то постарайтесь их поскорее отдать.

Стрелец

Занимайтесь тем, что дается легко. Если придется столкнуться с трудностями, смело просите помощи. Именно друзья, знакомые и близкие люди придут на выручку. В любовных отношениях звезды сулят Вам сплошные победы. Имеет смысл строить планы на будущее.

Козерог

Никаких событий, которые могут испортить настроение или просто огорчить, не предвидится. Постарайтесь свою жизнь наполнить положительными эмоциями и приятным общением. Чем больше на данном этапе Вы заложите, тем больше получите отдачу уже в ближайшем будущем.

Водолей

Постарайтесь пока не планировать серьезных дел, так как препятствия будут появляться неожиданно, как говорится, на ровном месте. Сейчас может возникнуть недопонимание в общении с руководством и коллегами, что тоже не будет способствует росту производительности труда и хорошему настроению. Сейчас ваша инициатива может быть наказуемой.

Рыбы

Практически все дела, запланированные Вами на этот день, будут ладиться, и это придаст сил трудиться еще больше. Если поймете, что еще не готовы к принятию каких-либо решений, не форсируйте события. Не тратьте время на выяснение отношений. На пользу пойдет любая смена обстановки и встречи с близкими людьми.

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