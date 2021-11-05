Гороскоп на 7 ноября





Овен

Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице. Велика вероятность выгодного делового предложения, которое следует хорошо обдумать. В любом случае постарайтесь укрепиться на занятых позициях. Не оставляйте без внимания симптомы заболеваний.

Телец

В целом день благоприятный для контактов и деловых переговоров. Устойчивость настроения, хорошее расположение духа позволят достичь хорошего результата. Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключение сделок или в коммерческих операциях.

Близнецы

Встречи и контакты в скором будущем могут принести ощутимые результаты. Во второй половине дня будьте внимательны к новым знакомым, которые появились у вас за последнее время. Общение с ними может принести разочарование или поставить в крайне неловкое положение.

Рак

День благоприятен для духовных размышлений, изучения ремесел, физических нагрузок, начала строительства. Уединение, сосредоточенность, погруженность в себя только повредят. От вас ждут инициативы и участия.

Лев

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, не игнорируйте предчувствия, дурные знаки. Если так случилось, что на вас свалилась беда, то старайтесь думать о том, что придет светлая полоса жизни и все образуется. С необратимыми процессами нужно просто смириться.

Дева

Благоприятный день. Ваш оптимизм, легкость в общении и покровительство влиятельных лиц помогут решить все наболевшие проблемы, завершить важные дела и запланировать новые. Удача улыбается вам.

Весы

Домашние хлопоты, мелкие ссоры или неприятное известие потребуют от вас решительных действий и максимум усилий. В результате возможно ухудшение материального положения и самочувствия. Во избежание финансовых потерь не придавайте большого значения событиям, требующим денежных вложений.

Скорпион

Не исключено появление новых хлопот или обязанностей, неприятных известий или ложной информации. Ошибки и просчеты в работе обернутся финансовыми потерями, неоправданными тратами. Прежде всего, вам необходимо правильно распланировать свое время. Если не потеряете решимости и блеснете деловой хваткой, окажетесь победителем.

Стрелец

Звезды по-прежнему неблагоприятно. Беспокойный образ жизни, большой объем работы могут значительно снизить ваш жизненный тонус. Вероятны затруднения в новых делах, переосмысление намеченных целей. Не исключены крупные финансовые потери. Избегайте физических нагрузок, деятельности, связанной с риском. Вам необходимы хороший отдых и смена обстановки.

Козерог

Займитесь накопившимися делами, обратите внимание на состояние бюджета: вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

Водолей

Звезды предупреждают о неожиданных поворотах в судьбе. Будьте предельно осторожны. Не следует браться за рискованные и непроверенные проекты, заниматься покупкой или торговлей, однако новые предложения от коллег по бизнесу не должны остаться без внимания. Вероятный финансовый успех явится как результат усилий нескольких последних месяцев. Личная жизнь тоже потребует от вас сегодня осторожности и внимания.

Рыбы

День благоприятный для активных действий в коммерции и бизнесе. Ваш жизненный потенциал будет находиться сегодня на прежнем уровне. Избыток энергии может привести к ухудшению отношений с одним из друзей.

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